Arturo Longton reingresa a ‘Tierra Brava’ y con bomba para Shirley sobre su matrimonio: “No quiero que piense que fue por ella”

Hace sólo una semana y media, Arturo Longton se convirtió en el noveno eliminado de “Tierra Brava”, tras un fallido duelo contra Junior Playboy, plagado por las lesiones que acarreaba. Sin embargo, el legendario chico reality, tendrá una segunda oportunidad en “Tierra Brava”, ya que reingresará esta noche a continuar lo que dejó pendiente.

“Estoy en un proceso de separación”, dice de entrada antes de reingresar, y define este reality como uno que cambió su vida para siempre. “Salí súper mal, he tenido demasiadas lesiones, en la parte perineal, la pierna, tengo dolores por todos lados. También estoy estresado emocionalmente. Pero por otro lado estoy feliz porque voy a vivir mi vida a mi manera”, sostiene.

Esto porque, a sus 45 años, su inesperada atracción por Shirley Arica lo hizo replantearse su vida sentimental. “La probabilidad de que me gustara alguien en un reality era mínima, es más fácil ganarse la lotería. Esto no me pasa ni en la vida real, ¿cómo me iba a pasar en un reality? Y se dio, me tocó, y tengo que vivirlo no más, y tratar de disfrutarlo. Viéndole el lado positivo, voy a tener la vida que quiero, estoy en mis últimos años vigentes y buenos, y ahora quiero disfrutar. En un abrir y cerrar de ojos voy a tener 60 años y me voy a arrepentir de lo que no hice. Por eso siento que esto me libera en cierta forma, voy a poder ser yo y voy a poder fluir de una forma natural, que no había podido hacerlo hasta este momento porque estaba súper reprimido. No me liberé de la mejor forma, pero al final la vida es muy sabia y el universo te pone donde tienes que estar, para que tu vida se encarrile de cierta forma”, indica.

“Me hace sentir cosas como cuando estaba en el colegio”

Según cuenta, su enamoramiento de la peruana, de quien se separó muy amorosamente al dejar el reality, fue algo que lo dejó totalmente sorprendido. “Cuando recién me empezó a gustar, yo sabía que esto iba a escalar, y me planteé renunciar al reality, pero no me fui y escaló. Incluso siempre tuve la ilusión de que le gustara otro, como el Uriel, el Fabio o el Max... pero le gusté yo”, agregando que fue para él algo fulminante.

“Fue algo inevitable, genuino y que yo traté de evitar en todo momento y de gestionarlo de la mejor forma que pude dentro de lo que se puede hacer cuando estás en un encierro 24/7 viendo a la persona todo el día, donde todo se exacerba mucho más y la persona te gusta mucho más de lo que te debería gustar. Fue así como empecé a sentir cosas por ella. Y se pueden controlar tus actos, el no besarla por ejemplo, pero los sentimientos no se pueden controlar porque no soy un robot”, cuenta.

Consultado acerca de lo que más le gusta de Shirley, Arturo indica que “lo que más me atrae es su mirada, que es muy profunda y súper coqueta, tiene un atractivo muy especial. Pero es pura química, algo de piel, es un todo. Me hace sentir cosas especiales, como cuando estaba en el colegio y te gusta una compañera de curso, me pongo nervioso, no sé qué decir, siento que volví a ser niño, la guata apretada”.

Y, lógicamente, Arturo está ilusionado con que su cercanía con Shirley aumente hoy con su reingreso. “Ojalá cuando me vea de nuevo sienta lo mismo y no se le haya pasado. Me imagino que se va a poner contenta y que saber que estoy separado va a impactarla harto. Pero no quiero ponerle presión, que no piense que me separé por ella, que no piense que me debe algo. Ella nunca me pidió ni exigió nada, no la quiero poner en esa posición. Sí quiero entrar más suelto, más divertido, más relajado, porque estaba muy estresado y muy reprimido, había muchas cosas que no le podía decir. Quiero que fluya, pero de una manera prudente”, asegura.