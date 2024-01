Directo a la nominación: Sergi Arola se enfrentó a Raimundo Alcalde tras olvidar un importante ingrediente en su plato

Sergi Arola se enfrentó a Raimundo Alcalde durante el más reciente capítulo de “Top Chef VIP”, y es que al actor le faltó agregar un importante condimento a su preparación. Eso sí, eso no fue lo único que le molestó al profesional de la cocina, puesto que el participante también lo logró sacar de quicio con su actitud.

Todo partió cuando Alcalde se acercó a presentar su plato de cola de vacuno llamado “la chococola rústica”. Sin embargo, mientras decía el nombre se le salió una risa burlona.

“Benja, ¿le ves el chiste?”, dijo, hablándole a su compañero en el jurado.

“Trato de buscar el punto cómico. Debe ser, porque como soy cocinero, me debe costar más o tengo menos sentido del humor, pero no le veo el punto cómico por ningún lado, Rai” le dijo Arola.

Posteriormente, se refirió al sabor del plato: “Las papas no tienen sal, es como en el colegio. No tienen nada de sal”, se quejó.

¿Qué pasó Raimundo?

Ante los reclamos del chef, Raimundo explicó que “le echo poca sal, porque soy muy salado y trato de dejarlo más a gusto del cliente. No le eché nada de sal”.

Acto seguido, el actor probó su plato y su reacción no fue la mejor.

“Mira la cara que pones... y eso es lo que nos diste a nosotros”, le espetó Fernanda Fuentes, quien se negó a probar el plato.

Mientras tanto, Benjamín Nast también quiso criticar la preparación asegurando que fue “como volver al principio, nos sorprendiste con tus últimos platos, pero aquí nada”.

“Estaba mala la carne, chiclosa, y eso que la dejé más tiempo cociéndose. Quizá fue porque no le eché sal”, comentó Alcalde, haciendo un mea culpa.

Finalmente, y tras este grave error que cometió en la cocina de CHV, Raimundo se convirtió en el primer nominado de la semana.