“Eso lo hace sentir mal”: Daniela Aránguiz se lanza contra Fran Undurraga tras burlarse de la ortografía de Junior Playboy

Daniela Aránguiz se lanzó en contra de Fran Undurraga tras una actividad en “Tierra Brava”, y es que a la exchica “Mekano” le molestó que la modelo se haya burlado de Junior Playboy frente a todos sus compañeros de encierro.

Todo comenzó durante la actividad en donde cada participante debía leer cartas anónimas, en donde Fran leyó una escrita por EL chico reality. Sin embargo, lanzó crueles comentarios sobre la ortografía del influencer.

En este contexto, es donde Daniela no aguantó e hizo un análisis de la situación: “Eso lo hace sentir mal, es una inseguridad súper grande. No tiene la culpa de no tener buena educación, cuando dices ‘Ay, me duele los ojos leer esto’ haces sentir mal adentro a alguien. Eso habla peor de quien lo lee que de quien lo escribió”, reclamó.

Posteriormente, Junior le contó a su compañera que, terminada la actividad, Fran le preguntó quién lo ayudó a escribir la carta.

“Ella es muy h… Tú no te das cuenta porque eres muy bueno, no tienes maldad”, le dijo Daniela.

“Yo te respeto harto yo a ti, eres inteligente. De repente pelai el cable sí, sales con cosas raras. ‘Está rico el sol pero me gusta la lluvia y la nieve’”, le comentó Junior, causando la carcajada de Aránguiz.