“Especialista en causar indignación en la gente”: Daniella Campos cree que Cathy Barriga intenta mandar mensajes con sus cuestionadas fotos

Daniella Campos aseguró que las polémicas y cuestionadas fotos y videos que Cathy Barriga ha publicado estos últimos días en sus redes sociales cumpliendo su arresto domiciliario total forman parte de la campaña que la exalcaldesa de Maipú tiene para hablarle a la “gente que la quiere” y “no a la que la cuestiona”.

En su espacio de panelista del programa “Sígueme” fue donde una de las gemelas Campos intentó descifrar los motivos que tuvo Barriga para insistir en publicar en sus redes sociales tras recibir las cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total por su eventual participación, como jefa comunal, en los delitos de fraude al fisco por más de 30 mil millones de pesos y falsificación de documento público.

Los motivos de Cathy Barriga

“Yo creo que ella es una especialista en causar indignación en la gente. Creo que desde su gestión de alcaldesa, lo más cuestionado era, en el fondo, las formas que ella utilizaba para hacer noticias en la prensa o en sus redes sociales. Lo mismo pasaba y pasó durante todo este proceso, que ha sido cuestionada porque se mostraba yendo al gimnasio”, indicó Campos, quien aseguró que la mediática figura televisiva “está tratando de entregar un mensaje comunicacional” con sus cuestionadas imágenes.

“Siento, particularmente, que ella está tratando de entregar un mensaje comunicacional. Equivocado o no, eso es algo que podemos debatir. Pero yo siento que la imagen que causa tanto resquemor, que es la imagen que estamos viendo en este momento, donde está acostada en su cama, plácidamente, con la mano en su hijo, está tratando de mandar un mensaje. ‘Cierto, mira, aquí estoy con mi hijo’. En el fondo, que es lo que yo creo que ella quiere hacer, pero qué es lo que recibe la persona que está en su casa. ‘Oye, estos compadres que son los que finalmente nos terminan estafando a todos. ¡Nunca pisan la cárcel!’. Entonces, hoy día nos muestran que está muerta de la risa en la comodidad de su cama y no está cumpliendo una prisión preventiva, como debería haber sido”, aclaró.

“¿Aquí hay un doble discurso? Lo hay. ¿Es debatible, cuestionable? Sí, es súper cuestionable”, agregó.

“Pero yo creo que Cathy sigue mandándole este mensaje a la gente que la quiere, no a la gente que la cuestiona. Ella sigue diciendo que mantiene su tranquilidad. Ella cree, y va a seguir haciéndolo así, en su inocencia completamente, es el discurso que nos ha entregado a todos. Y siento que con estos mensajes subliminales que está subiendo ella está tratando de decir lo mismo”, explicó la modelo, quien dejó en claro que su análisis en nada tenía que ver con “una defensa a Cathy Barriga”, sino que a constatar lo que la exjefa comunal ha tratado de evidenciar con sus postales de redes sociales.