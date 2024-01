“Estoy completamente inmovilizado”: Jordi Castell renuncia a Top Chef VIP tras accidente acuático

“Tuve que renunciar. No hubiera querido jamás, lo estaba pasando tan bien”. Con esas palabras el fotógrafo Jordi Castell confirmó a Publimetro su renuncia del programa de concurso culinario de CHV, Top Chef VIP. Esto, producto de una fractura de clavícula que sufrió el fin de semana.

“El sábado estaba en el Lago Colbún esquiando en lancha, me iba acercando a orilla y se me cruzó un ‘sacachucha’ con tres niños y por supuesto le di la prioridad a ellos”, reveló.

Producto de ello, al intentar esquivarlos, perdió el equilibrio.

“La lancha hizo un tirón y me dislocó el hombro. Me fracturé la clavícula, tengo cuatro semanas por lo menos de reposo más la rehabilitación”, relató.

El panelista de “Tal cual”, lamentó la situación producto que estaba saboreando su participación en To Chef.

“Lo que me da más rabia es que lo estaba pasando increíble en el programa y tengo demasiada lata de no poder seguir. Pero no puedo, estoy completamente inmovilizado. Hasta me prohibieron teclear”, contó a este medio, a través de un mensaje de audio.

Gianella Marengo también lo pasa mal

Una particular situación se produjo durante el capítulo de este lunes de “Top Chef Vip”. Gianella Marengo confesó intervención estética que le jugó una mala pasada mientras cocinaba.

La confesión se dio mientras la influencer trabajaba en la cocina junto a Jordi Castell y la Zapallito Italiano para ganar la preciada inmunidad y debían preparar un osobuco.

En ese momento, no pudo esconder la rigidez que había en una zona de su cara, la cual que no le permitía hablar con normalidad con sus compañeros.

“Me puse botox en el cuello y me tiene paralizada la boca”, reconoció en las entrevistas que realizar los participantes tras de cámara.

“No puedo decir ‘pues’. A veces se me duerme. ‘Después’”, explicó mientras intetaba pronunciar algunas palabras.