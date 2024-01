‘Griselda’: ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix con Sofía Vergara?

Sofía Vergara aceptó uno de los desafíos más colosales de su larga trayectoria artística cuando asumió encarnar a la infame narcotraficante colombiana Griselda Blanco en la serie limitada Griselda.

La actriz, quien saltó a la fama con su actuación protagónica en la comedia Modern Family, probará sus capacidades para el drama criminal con su actuación en esta historia basada en hechos reales.

Sin embargo, Vergara no actúa sola en esta miniserie de Eric Newman y Andrés Baiz para Netflix. La famosa está arropada por un elenco de lujo compuesto por actores principalmente latinos.

Sofía Vergara es la protagonista de la serie 'Griselda' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Los actores de Griselda, la nueva miniserie de Netflix

¿Quieres saber quiénes conforman el reparto principal del proyecto sobre la llamada “madrina de la coca” mientras construía su imperio criminal en Miami en los 70? Sigue leyendo para conocerlos.

Juliana Aidén Martínez

La actriz que ha destacado en proyectos como The Blacklist encarna a June en Griselda, una analista de inteligencia en la policía de Miami que está determinada a poner tras las rejas a Griselda Blanco.

Martín Rodríguez

El actor que ha brillando antes en tramas como Zanahoria se encarga de interpretar a Rivi, la mano derecha y sicario de Griselda, quien cuenta con un encanto que atrae y espanta a casi todo el mundo.

Karol G

La reguetonera demostrará su talento actoral dando vida a Carla, una de las jóvenes trabajadoras de Griselda. En la trama, ella llega a convertirse en una de sus empleadas más destacadas.

Karol G en la serie 'Griselda' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Vanessa Ferlito

La estrella que hemos visto en shows como NCIS: New Orleans personificará a Carmen, una mujer que solía trabajar con Griselda como traficante, pero busca mantenerse lejos de eso en Miami.

Alberto Ammann

El actor que ha mostrado su talento en series como Narcos: México ahora se metió en la piel de Alberto, el exmarido de Griselda que la implicó en el mundo del narcotráfico.

Alberto Guerra

El actor que ha resaltado en series como El Señor de los Cielos interpreta a Darío, un hombre que tiene la tarea de buscar a Griselda y llevarla a Colombia, pero acaba perdidamente enamorado.

Alberto Guerra en la serie 'Griselda' | (Cortesía de Netflix © 2024)

José Zúñiga

El histrión de producciones como American Crime Story se puso en los zapatos de Amílcar, el jefe del cartel de Miami que cuenta con vínculos en todo el mundo de la droga local.

Orlando Pineda

El artista que ha brillado en series como Narcos: México encarna a Dixon, el hijo mayor de Griselda y causante de incontables problemas, pero dispuesto a hacer lo que sea por su madre.

José Velázquez

El famoso que ha actuado en tramas como Action Royale asumió el rol de Uber, el hijo mediano de Griselda y quien heredó la astucia e ingenio de su despiadada madre.

Martín Fajardo

La joven luminaria de historias tales como Now and Then o A Really Haunted Loud House da vida a Ozzy, el hijo menor y más mimado de Griselda, en la nueva serie limitada de Netflix.

José Velázquez, Orlando Pineda y Martín Fajardo en la serie 'Griselda' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Christian Tappan

El actor famoso por su trabajo en producciones como Operación Pacífico se encarga de personificar a Arturo Mesa, el contador de Griselda en Medellín que viaja a Miami para ayudarla con conexiones.

Camilo Jiménez Varón

La celeb que hemos visto actuar en tramas como Las Pasantes da vida a Rafa, un hombre que trabaja para los mayores proveedores de cocaína de Colombia y enseña a Griselda cómo contrabandear.

Paulina Dávila

La intérprete conocida por su trabajo en series como Ritmo Salvaje trae a la vida al personaje de Isabel, una amiga colombiana de Griselda que termina convirtiéndose en una de sus trabajadoras.

Sofía Vergara y Paulina Dávila en la serie 'Griselda' | (Cortesía de Netflix © 2024)