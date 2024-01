Hija de Kim Kardashian publicó fotos de su mamá al natural y mostró sus imperfecciones

Sin un gramo de maquillaje, así la hija mayor de Kim Kardashian la mostró al mundo. La pequeña North West publicó en su cuenta de Tik Tok la imagen de u mamá este lunes 22 de enero. La celebridad de 43 años se tomó una autofoto con su otra niña, Chicago West, de seis años. La preadolescente se burló de su mamá por su apariencia.

“Una foto tan buena” escribió la chica de 11 años junto a las imágenes de Kardashian, que no solo publicó en su cuenta personal, sino también en el perfil de la empresaria. Las fotos no tenían ningún retoque, por lo que todas las “imperfecciones” quedaron al desnudo. Kim no es la primera vez que posa sin maquillaje, pues así lo hace para su marca “Skims”, dedicada a cuidados de la piel y la belleza femenina.

Sin embargo, siempre sale perfecta gracias a la tecnología que la deja regia, sin arrugas y con el cutis perfecto. Por supuesto que en las redes sociales no tardaron en hacer las respectivas críticas: “¡Es la única manera de que estas Kim Kardashian sigan siendo relevantes! Ellas no cantan, no saben bailar o tienen otras habilidades, ¡realmente no importan! ¡Esa es la razón!”, “North, el mejor anticonceptivo”, “Todas son plásticas” y “Ahhh fue la misma Kim para dar de que hablar”.

Pero otros, sí aplaudieron su belleza: “Es hermosa igual”, “No soy fan de Kim, pero se ve muy bien también sin maquillaje” y “Se ve increíble Kim jajajajja”, fueron algunos de los mensajes que se publicaron en las distintas plataformas.

Muchos afirman que estas publicaciones de la primogénita de Kanye West son a propósito, pues la propia cuenta de la niña dice que es administrada por un adulto, por lo que difícilmente se dejaría escapar en dos oportunidades una imagen como esa. Pocas cosas de las que suceden en las vidas de las Kardashian son improvisadas.

Además, esta no es la primera vez la Kim aparece sin maquillaje ante el público, pues en el 2019 dejó ver los estragos que hizo en su cara la psoriasis, una enfermedad no contagiosa que afecta la piel. Las marcas las tenía en la mejilla, la frente y la barbilla. En esa oportunidad, escribió junto a la imagen: “Si tienes psoriasis, no puedes dejar que te arruine la vida o que se lleve lo mejor de ti. A veces me las cubro (las ronchas) y a veces no. Realmente no es algo que me importe”.

Los primeros signos de la enfermedad aparecieron cuando tenía 25 años y desde entonces trabaja para aceptarla. En una entrevista concedida a la revista People, expresó: “Nunca vas a ser perfecta. Creo que la vida se trata de ser feliz y tener confianza”.