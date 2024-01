“Te voy a meter hasta por las orejas la comida”: La intervención amistosa que le hizo Patricia Maldonado a Raquel Argandoña

Raquel Argandoña está internada en la UTI de la Clínica Alemana, debido al mismo cuadro que la afectó hace un par de años atrás, una obstrucción intestinal. De hecho, estaba grabando en México y debió adelantar su regreso a Chile.

Por consecuencia, no pudo estar en ‘Tal Cual’, donde la reemplazó su amiga Patricia Maldonado, quien sin pelos en la lengua le envió una sentida intervención amistosa.

“Hoy no está la veterana con nosotros, pero estamos con toda nuestra energía para que salga adelante, porque le ocurrió lo mismo que la otra vez”, comenzó diciendo de forma sensible, sin embargo, después de segundos cambió y le lanzó una fuerte advertencia.

“Y te voy a decir una sola cosa, no te lo mando a decir con nadie, ¿hasta cuándo recresta estai con esa huea de la dieta? ‘Que no como ninguna cuestión, que no quiero comer nada, porque quiero ser flaca’, por eso te vino esa huea”, le mandó a decir.

“Espérate que cuando te den de alta y te vengas para acá, te voy a meter hasta por las orejas la comida, ¿te quedó claro?”, le advirtió la exIndomable.