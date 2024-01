Tenso ambiente en “Tierra Brava”: Botota Fox se lanza con todo en contra de Jhonatan y lo trata de “asqueroso”

Cada día que pasa en la hacienda de “Tierra Brava” sigue siendo más tenso que el anterior, y es que algunos participantes no aguantan la poca higiene que tienen algunas personas. Este fue el caso de Botota Fox, quien se fue en contra de uno de sus compañeros por este motivo.

El conflicto se vio en el adelanto del capítulo del reality de Canal 13. Todo comenzó mientras Daniela Aránguiz reclamaba que nadie es capaz de lavar su loza.

“Yo no sé con qué gusto el Luis defiende al Jhonatan. Si yo le lavo la loza a Fabio no tiene que meterse nadie”, dijo el transformista.

“Yo no me meto en esas cosas pero he visto a Jhonatan lavando la loza de todos piolita”, le dijo Aránguiz.

“Já, por favor, no te voy a hablar mejor”, le contestó Botota, finalizando la discusión y yéndose para no generar mayor conflicto.

Sin embargo, el conflicto no quedó ahí. Minutos más tarde, cuando la transformista estaba sentada en la banca fuera de la casa-hacienda para calmarse, pasó Jhonata Mujica y le lanzó un feo comentario.

“Asqueroso”, dirá el comediante, aunque el modelo lo ignoró.