Tras su exitoso paso por “Gran Hermano”: Eskarcita reveló que se dedicará a la música

Scarlette Gálvez, una de las finalistas de la versión chilena de “Gran Hermano”, dará un nuevo giro en su carrera y se lanzará con todo para incursionar en el ámbito musical.

La joven estuvo como invitada en el segundo capítulo de “En Aprietos”, el nuevo programa digital de La Exclusiva, en donde repasó sus polémicas y reveló el importante paso que dará durante este 2024.

“Se viene. Ya está la canción. Es un perreo intenso total”, adelantó la exchica reality.

Asimismo, comentó que su idea es cantar primero en solitario y posteriormente quiere colaborar con todas las figuras que hoy están en la escena urbana, como con “Jere Klein, con Pablito (Chill-E), con el Marciano (Marcianeke)”.

En esa línea, también aseguró que le gustaría hacer un tema con la influencer mexicana y cantante Yeri Mua, puesto que admira su trabajo. “Me encanta ella, ojalá supiera quién soy”, comentó.

Sobre la fecha de lanzamiento de este “perro intenso”, Eskarcita reveló que será a finales de enero.

Le dijo adiós al OnlyFans

Por otra parte, Gálvez también comentó que ha dejado cosas atrás tras su nuevo estilo de vida y le dijo adiós a su cuenta de OnlyFans, la cual fue creada antes de su ingreso al reality de CHV.

“Lo tuve, pero ya lo cerré”, indicó.

Eso sí, Scarlette contó que en tres semanas llegó a ganar un millón de pesos, pero que aún así no retomaría ese camino puesto que “en el público que me sigue hay muchas niñas y mujeres adultas”. Entonces, ellas no querrían verla en situaciones tan subidas de tono.