“Corte con vista al mar”: Viralizan improvisada peluquería en playa de Cartagena

En plena temporada de verano en Cartagena, una improvisada peluquería en la orilla de la playa capturó la atención de las redes sociales. El video viral, compartido por el usuario @reyesconductores_oficial en TikTok, muestra a un hábil barbero ofreciendo cortes de pelo con vista al mar.

En el improvisado establecimiento playero, el barbero contaba con capas protectoras para resguardar a los clientes de los pelos sueltos, así como las herramientas típicas de una peluquería, incluyendo máquinas, tijeras y una escobilla.

La inusual escena generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos expresaron indignación ante la ocupación de espacios públicos, otros optaron por tomárselo con humor.

“Un corte con vista al mar, por favor”, bromeó un usuario, resaltando la peculiaridad del lugar. Sin embargo, no todos compartieron la misma perspectiva, y críticas como “Pésimo, se toman lugares públicos” y “Culpa del Estado que no fiscaliza los lugares públicos” reflejaron la preocupación por la falta de regulación en este tipo de actividades.

La ausencia de inspecciones gubernamentales en lugares públicos también fue señalada, con comentarios como “Los inspectores y la gobernación de la municipalidad brillan por su ausencia”. La transformación de una terraza en una peluquería improvisada despertó debates sobre la necesidad de una mayor supervisión y regulación en las actividades comerciales en entornos públicos.

Incluso el animador de Buenos días a todos, Eduardo Fuentes, se refirió a la particular escena.

“Es feo lo que voy a decir, porque la idea no es estigmatizar ni nada, pero estas son cuestiones que vienen de otros países. En algunos países afeitan y cortan el pelo en la calle, acá no se veía. Estas son cuestiones que vienen desde afuera, pero la cosa es llegar a un país y tú te tienes que adecuar. A mí me parece que esto es muy chocante, no corresponde”, indicó el rostro de TVN.