Eskarcita se sinceró y explicó por qué no volvería a abrir una cuenta de contenido exclusivo

La joven influencer que se llevó el cariño de muchos y el segundo lugar en el reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, Eskarcita sigue haciendo de las suyas en diversos podcast donde la entrevistan, y sacan risas a todos los espectadores.

Ella estuvo de invitada en el programa “En Aprietos” del canal de Youtube, “La exclusiva!”, en donde fue consultada si es que abriría una plataforma de contenido exclusivo como Only Fans o Arsmate, y la joven fue sincera.

La reflexión de Eskarcita

“Lo tuve, pero en la actualidad ya no lo tendría. Lo cerré. Lo tuve como método de salida rápida”, confesó. Esta cuenta estaba activa hace uno o dos años, según recuerda la joven, y su fecha era previa a su entrada al reality “Gran Hermano”.

“No lo exploté porque después entré al reality”, agregó después de señalar que se hizo un millón mensual antes de cerrarlo, y señaló que la cuenta duró arriba sólo tres semanas, y los suscriptores se dispararon después de su llegada al programa. Ella aclaró que su contenido era más sutil y no tan explícito.

Eskarcita cerró con una reflexión de su presente, y justificando por qué no lo tendría hoy en día. “Yo no lo haría porque siento que el público que me sigue son muchas niñas. De partida, son mujeres, niñas muy chicas y mujeres muy adultas que no te quieren ver en 4 po’”, bromeó.