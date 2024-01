“Me sentí super ninguneado ahí”: Karol Lucero reveló que llegó a Mega por Luis Jara y tras una mala oferta de otra señal

Karol Lucero comenzó su carrera en televisión hace varios años en Chilevisión, en la época de las tribus urbanas, y posteriormente se cambió a Mega para formar parte de “Mucho Gusto” por cinco años. Sin embargo, antes de arribar a esta última señal, tuvo una oferta de parte de otra casa televisiva y de la cual se sintió estafado.

Así lo confesó él mismo comunicador en el programa de YouTube, “Revelando Incógnitas”, en donde contó la mala experiencia que tuvo con un canal de la pantalla chica.

“Cuando yo me voy de Chilevisión es porque me iba a ir a Canal 13 a animar un programa. Me llaman y me dicen ‘tenemos un formato que es para ti’ y yo dije perfecto, me encanta la idea”.

Acto seguido, y luego de haberse entusiasmado con la idea de este proyecto, Karol le comenta a los ejecutivos de Chilevisión que no renovaba contrato para el año que seguía.

“Comencé a grabar los pilotos de Canal 13 y de repente llega como el 4 de diciembre, y le pregunto a la persona: ¿Cuándo firmamos el contrato? y me dice ‘no hablemos de esas pajas ahora, hay que seguir trabajando”, recuerda.

“Yo le digo que ya avisé que me voy en Chilevisión y que ya encontraron a mi reemplazo, pero si me quedo como agente libre, mi valor baja”.

Posteriormente, lo mandaron a hablar con el encargado de finanzas y todo se fue a la basura, el proyecto no era cómo se lo habían pintado.

“Él me dice ‘oye te tengo que decir algo, es que lo que te ofrecieron es una locura’ (...) A mi me habían hablado de un mega contrato de dos años y con muy buenas lucas, pero me pasaron un contrato que duraba seis meses y por la mitad de la plata”.

Tras la negativa del hombre a respetar el trato, Karol salió hecho furia de esa reunión porque ya había grabado para la señal de forma gratuita.

Luis Jara fue su salvador

Aunque todo cambió unas semanas después, cuando el locutor se encontró con Luis Jara en la boda de Arturo Vidal con Marité Matus.

“El día 23 de diciembre, cuando yo estaba muy ofuscado por lo que se venía porque iba a tener que firmar por seis meses y no quería hacerlo, voy al matrimonio de Arturo Vidal y me encuentro con Luis Jara”.

“Mientras estaba meando, me dice: Hola Karol Dance, ¿cómo estás? Estuvimos hablando de ti ayer porque en el matinal tenemos un proyecto para el próximo año donde queremos hacer como una familia y nos falta alguien joven. Que lata que te vas al 13″, fueron las palabras del cantante.

Este hecho sorprendió a Karol, quien le dijo inmediatamente que aún no había firmado el contrato con la exseñal del angelito por los problemas. En ese momento, Luis le preguntó si es que le podía dar esta información a los ejecutivos de Mega, a lo que Lucero respondió que sí.

El 24 de diciembre recibió un llamado del director de Mega para coordinar una reunión y hablar sobre una propuesta. Dos días después, el encuentro se concretó y le ofrecieron una oferta que no pudo rechazar.

“Te podemos ofrecer un contrato por dos años y este monto... Me hago como el hueón y le dije ‘mira déjame pensarlo’ (...) Por dentro decía ¿cómo apareció esto?”.

Canal 13 perdió

Después de su exitosa reunión con los ejecutivos de Mega, Karol tomó sus cosas y se dirigió a Canal 13 para hablar con el encargado de finanzas, quien lanzó una fuerte crítica: “Esta artimaña, de ustedes los rostrillos, ya la conozco. Estás tratando de negociar, pero no tienes ninguna oferta así que si la tienes tómala porque la propuesta de nosotros es esta”.

“Me sentí super ninguneado ahí”, aseguró, así que por eso tomó su teléfono y llamó para aceptar el trato.

Finalmente, le informó a la exseñal del angelito de su decisión, quienes se mostraron molestos porque ya habían grabado los pilotos, hasta le ofrecieron respetar el trato inicial.

“Le dije: ya estoy en Mega y no hay vuelta atrás. Fue la mejor decisión que pude haber tomado”, sentenció Karol Lucero en el programa online.