¿Mia Khalifa y Jhay Cortez regresan?

En el amor no hay reglas, ni tweets, ni bochornos que valgan, si está pa’ ti está pa’ ti, y tal parece que el vivo ejemplo son Mia Khalifa y Jhay Cortez.

Un solo segundo puede cambiarlo todo, y por un segundo apareció lo que pudiese ser el brazo de Jhay Cortez en una de las historias de la modelo Mia Khalifa.

Rápido la gente en las redes le tiraron ‘screenshot’ y compararon los tatuajes con los de Jhay Cortez. (Se parecen mucho...)

Para el 2022 fue que esta parejita se comenzaron a juntar y también se separon. Luego comenzaron las indirectas para terminar en un posible reencuentro. (No juzgamos a Mia, porque todo el mundo ha pasa’o por eso)

Como si los hombres boricuas ya no estuvieran en el sótano del ranking mundial de los más feos, ahora por culpa del exponente del género urbano que soñaba con ser parte de MDO y cantar canciones fresita, Jhay Cortez, hemos bajado como 100 escalones más.

Vamos por parte, ustedes saben Israel le declaró la guerra al grupo Hamas en la franja de gaza.

Con esa situación en contexto, un montón de artistas se han puesto a publicar loqueras sin saber y uno de estos fue nuestro protagonista Jhayco. Ante esto, su exnovia la primerísima actriz Mia Khalifa le mandó un rafagazo por Twitter y le sacó que en el pasado este se había negado a publicar una historia en su Instagram a favor del movimiento feminista luego de la decisión sobre el aborto en Estados Unidos.

“Por favor, dejen de enviarme la historia de mi ex sobre niños palestinos enjaulados diciendo que son israelíes. Sabía que él era una causa perdida que carecía de pensamiento crítico cuando tuve que rogarle y luchar para que compartiera una publicación en solidaridad con las mujeres después de que Roe v. Wade fuera derogado. , él no distinguiría una violación de derechos humanos de una violación de tránsito”, escribió la señora Khalifa en su Twitter.

Luego de esto, Jhayco parece que se prendió en fuego y sin pensarlo enterró su carrera con el tremendo “slut shaming” a nivel internacional contra Mia.

(Jhayco ese inglés del Departamento de Educación te falló, pero aquí vamos intentamos traducirlo)

“Es cierto que no estoy informado sobre esto porque esto es nuevo para mí y para muchos de nosotros, al igual que muchas cosas, porque realmente tengo que trabajar para ganarme la vida y no tengo tiempo libre todos los días porque lo único que hago es OnlyFans, pequeñas portadas de revistas que intentan “cambiar de marca” y simplemente estar en Internet el resto lanzando opiniones y discutiendo con personas al azar con las que al final del día todavía chingarías. Me conmovieron los niños en jaulas, tengo hijos y volví a publicar no en solidaridad por nada, sino por pensar en mis hijos, ¿has visto otras publicaciones sobre eso o algo en mi página? Y sí, no publiqué cuando me suplicaste porque no voy a publicar nada que no haya entendido del todo solo porque mi compañero lo dice como un puto títere. Deja de hacer referencia a mí/mencionarme siempre arrojando sombra, ya estoy cansado de tu mierda, vive tu puta vida y déjame fuera de esto”, expresó un muy enojado Jhayco.

Pero esto no termina aquí, como toda pareja que se deja y se deben pensión, la pelea continuó y Jhayco puso un tuit mucho más en bajita porque ya le estaban mandando fuego del bueno.

“Amo a cada persona incondicionalmente sin importar lo que hagan ni lo que hayan hecho y creo que lo he demostrado ya. Por los que quieren invertir el mensaje a algo misógino y denigrante”, escribió Jhayco.