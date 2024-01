Paty Maldonado le lanzó una particular advertencia a su hijo tras darle leche de marihuana

Durante el último capítulo de “Tal Cual” partieron hablando del accidente de Jordi Castell, quien confesó que la mamá de un amiga le pasó unas gotitas de aceite CBD, es decir, de marihuana. Esto hizo que Patricia Maldonado recordara una reciente vivencia con su hijo, Javier.

La cantante ha sufrido por años dolor de espalda, y el accidente automovilístico que vivió este año, incrementó sus molestias. Maldonado confesó que tenía un dolor insoportable que no la dejaba dormir, y su hijo le señaló que había que hervir un par de cogollos.

Ella estaba sorprendida, y su retoño le dio las instrucciones para preparar leche de marihuana, que él creía la iba a ayudar con el dolor. El fotógrafo destacó los conocimientos de su hijo, Maldonado reaccionó con un grito: “¡Cállate la boca! Mi hijo es un cabro decente, mierda”.

La advertencia de la Maldo

Una vez que terminó la preparación, el hijo le instruyó que tomara la taza de leche cuando se fuera a acostar. Por eso, la animadora le lanzó una advertencia: “Mira, hueón. Si a mí me pasa una huea, yo te voy a mandar preso. Si a mí me da un infarto, yo voy a decir: ‘este hueón, me dio esta huea’. Que te quede bien claro ¿Por qué estás con esta huea? Me lo vas a tener que explicar después”.

“Mira Javier, no lo he tomado, pero ya tengo taquicardia, hueón”, bromeó Maldonado provocando la risa de sus compañeros. Una vez que tomó la taza de leche completa, lo que la adormeció. “No supe de mi vida, papi. Se me apagó la tele, no supe nada nada nada”, confesó. Al día siguiente, Patricia Maldonado felicitó a su hijo, pero no lo siguió tomando porque tenía sus reservas.