Thalía da un giro a la moda ‘coquette’ y propone el estilo ’thaquette’ ¿Cómo es?

Los primeros días de enero, la moda ‘coquette’ adquirió tal fuerza que se convirtió en motivo de memes y claro, un enorme debate en el que usuarios se dispusieron encontrar a la figura que había sido la pionera de este estilo, llegando a una misma conclusión, Thalía.

Fue la cantante de ‘Amor a la Mexicana’ la que, se unió a la tendencia con una publicación en la que, a partir de una serie de fotografías, comprobó que ella ya se había unido a este estilo, dejando un mensaje en el que se leía: “Antes de que fuera un trend, yo ya era coquette”.

Ahí se puede ver a Thalía con looks que emulan la tendencia, con encajes, lazos, mucho color rosa, flores y muchos volantes que son necesarios para emular este estilo, que si bien, su término es nuevo, los looks no lo son tanto, pues su influencia viene de la época de la regencia y que fue retomada en 2010 en Tumblr, mezclando la esencia coqueta con la Lolita y el Rococó francés.

Se trata de una tendencia ultrafemenina, que busca exaltar los atributos de quien la porte de una forma dulce y como su nombre lo dice ‘coqueta’. Sin embargo, este concepto, se ha ido transformando los últimos días y no solo los memes proponen un estilo diferente, también la propia reina del ‘coquette’.

Thalía le da un giro a la moda ‘coquette’

Antes de que la tendencia ‘coquette’ explotara en redes sociales, Thalía ya había compartido en sus redes sociales fotografías que emulan este famoso estilo, entre rosas, encajes y vestidos de princesa, sin duda, quien se lleva la corona de este tipo de looks es la mexicana de 52 años.

Sin embargo, el tiempo ha hecho de las suyas y está transformado este estilo donde otras famosas han ido aportando su propio toque al look ‘coquette’, es así que quien se ha consolidado como el ícono de esta tendencia, ha decido dar un giro diferente y renovado, para aquellas personas que no gusten de los colores que llevan este tipo de outfits.

Thalía propone la moda 'thaquette' Instagram: @thalía (Instagram: @thalía)

¿Qué es la moda ‘Thaquette’ que propone Thalía?

Thalía compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram posando con un look que espera ser la contraparte del estilo ‘coquette’ y al que apodó como ‘Thaquette’, derivado del nombre de la cantante y la famosa tendencia de lazos.

A su look, también llamado ‘Dark Coquette’ le sumó una blusa color plata estilo metalizado con mangas de gran volumen, hombreras, pantalones negros satinados y botines de incrustaciones de pedrería del mismo color, añadiendo ese toque coqueto pero con un outfit de distintos colores.