Tiktoker gringa destacó la reacción de los chilenos ante los temblores: “Están en otro nivel”

La tiktoker estadounidense Maddie Jackson, es conocida en sus redes sociales por compartir contenido relacionado a idiomas o curiosidades de otros países. Ahora, la creadora de contenido, compartió un video que se hizo viral en nuestro país al abordar el tema de los terremotos y temblores.

En el registro, la joven relata que sus amigos chilenos se ríen de ella, luego de que contara que los sismos de 4 grados, en California, su lugar de origen, se consideraban terremotos.

Según relató ella, en un video que ya acumula más de 400 mil visualizaciones, Jackson reveló que antes se sentía una “especial”, por su lugar de origen, ya que en esta zona tienen “terremotos muy locos”.

Pero su perspectiva cambió cuando conoció, por parte de sus amigos chilenos, cómo se viven los sismos en nuestro país. “Últimamente estaba hablando con mis amigos de Chile sobre el hecho de que en California tenemos mucha actividad sísmica y que tuvimos un terremoto de 4 grados la otra semana”, partió contando.

“¿Sabes que todos se rieron de mí? ¿Quieres saber por qué todos mis amigos chilenos se rieron de mí cuando dije que un sismo de 4.0 era un terremoto?”, agregó.

En esa misma línea, la joven reveló el motivo: “Porque en Chile cualquier cosa menor a un 6 no es nada para ellos. No es nada. Experimentan sismos de 6 o más todo el tiempo. Los chilenos son como: ‘Noooo, es un temblor no más’”, señaló.

Además, aprovechó de revelar algunos datos sobre terremotos de magnitud que han ocurrido en Chile.

“¿Sabían todos que en 1960, Chile experimentó un terremoto de 9,5 y luego en 2010 tuvieron un terremoto de 8,8? Ya no me siento especial como californiana, por pensar que nuestros terremotos son locos. Porque los chilenos están realmente en otro nivel”, indicó.

El video acumuló miles de reacciones, incluso llegaron los chilenos a comentar sus experiencias y opiniones. “Si no bota la tele, no es terremoto” y “¿ellos pueden sentir de 4.0? Yo con eso ni me entero y sigo durmiendo”, fueron algunos de los comentarios.