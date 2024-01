“Van a estar todos mis compañeros mirando”: Daniela Aránguiz reveló particular advertencia que le hizo su hijo tras pololeo con Luis Mateucci

Daniela Aránguiz fue felicitada por sus compañeros de “Tierra Brava” tras formalizar su relación Luis Mateucci mientras se encontraban en una actividad de baile y de pasada, reveló qué le dijo uno de sus hijos al momento de entrar al encierro.

Cabe recordar que entre performances de reggaetón, el argentino aprovechó la oportunidad para declararse a su actual pareja y le pidió pololeo frente a todos los demás participantes.

Sobre esto y tras las palabras de los demás, Daniela comentó: “No había pololeado hace mucho tiempo, igual me siento rara. Yo creo que todos tienen que pedir pololeo en este reality”, indicó, mostrando a cámara la carta que el argentino le escribió.

Eso sí, la exchica “Mekano” le dejó las cosas claras de inmediato: nada de infidelidades porque si no la relación se acaba.

“Todas me dijeron que van a ser las guardianas si me voy antes que tú. Así que mucho cuidado con lo que haces. Cualquier cosa que me cuenten, se terminó nuestro pololeo para siempre, y te destruyo tu departamento y te choco tu camioneta”, comentó.

Las palabras de su retoño

Un rato después mientras se hacían arrumacos, Daniela comentó la particular advertencia que le hizo su Jorgito, hijo de ella, quien está celoso de verlos besarse tanto y que no lo hiciera tanto frente a las cámaras.

“Me lo prohibió. Me dijo ‘No se te ocurra mamá, van a estar todos mis compañeros mirando”, le advirtió el menor.

Asimismo, el retoño de Daniela le dijo: “Tienes que dormir sola, tapada y con pijama largo’”.