5 series cortas en Amazon y Netflix para combatir los días malos que puedes empezar a ver hoy mismo

Todos tenemos esos “días malos” en los que sentimos que hay una nube gris sobre nosotros que no nos deja concentrar ni avanzar. Si a eso se le suma el agobio y el estrés de los pendientes diarios que no se detienen, todo puede sentirse mil veces peor de lo que realmente es.

Ya sea que estés aburrida, enferma, que acabas de recibir una mala noticia o estás pasando por un mal de amores que te ha debilitado, el remedio más simple pero efectivo puede ser ver una serie corta, de esas que te hacen sentir bien por ofrecer historias positivas con final feliz o que simplemente sus personajes tienen una chispa especial que te deja grandes lecciones.

Si no saber por dónde empezar, debes saber que Netflix y Amazon tienen las mejores opciones y aquí te las dejamos. Son tan cortas que incluso las puedes terminar en un día.

Mejores series cortas para ver en Amazon y Netflix cuando no estás teniendo un buen día

Una serie corta o limitada (también conocida como miniserie) es un programa que se condensa en una sola temporada de aproximadamente ocho a diez episodios. A diferencia de una serie normal, una serie corta o limitada no presenta personajes recurrentes ni historias continuas en temporadas posteriores. Por lo tanto, una vez termina la temporada, toda la historia llega a su fin para siempre.

Una de las ventajas de éstas es que es un compromiso de poco tiempo, es decir que no tendrás que invertir innumerables semanas o meses para terminar. Además, si no estás de humor para dedicar casi dos horas de tu tiempo a ver un largometraje, un simple episodio de 25 a 45 minutos podría ser una mejor alternativa para ti.

Gilmore Girls: A Year in the Life

Gilmore Girls: A Year in Life La continuación de una de las series favoritas de muchos (Netflix)

A raíz de la gran popularidad del programa original, Gilmore Girls, esta mini serie es un renacimiento independiente que ofrece a los fanáticos un viaje final con sus queridos personajes. Sólo tiene 4 episodios que se desarrollan a lo largo de las cuatro temporadas diferentes del año así que los fanáticos de la serie original estarán encantados de saber que Lauren Graham y Alexis Bledel han regresado para retomar sus papeles como el famoso dúo de Lorelai y Rory Gilmore. Scott Patterson y Kelly Bishop también regresan de la serie original. Dónde verla: Netflix.

Un cuento perfecto

Un cuento perfecto (Netflix)

Una mini serie que ya se ha convertido en un clásico en la plataforma de Netflix. Aunque la trama puede parecer cliché, es perfecta para hacerte sentir bien, sobretodo si crees que los amores bonitos y destinados a ser existen.

La serie está protagonizada por Anna Castillo, Álvaro Mel y Ana Belén y está basada en la novela homónima de la autora Elísabet Benavent, quien ya cuenta con dos adaptaciones en Netflix de otras de sus obras: Valeria (2020) y Fuimos canciones (2021). Dónde verla: Netflix.

Las cosas por limpiar

Las cosas por limpiar Una serie llena de lecci9ones de vida (Netflix)

Esta miniserie de drama estadounidense está inspirada en el libro autobiográfico de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (en español literalmente Sirvienta: Trabajo duro, poca paga, y la voluntad de una madre por sobrevivir y publicada con el título Criada).

La trama gira en torno a Alex (interpretada por Margaret Qualley), una madre soltera que hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras busca escapar de una relación abusiva y luchar contra la indigencia para darle una mejor vida a su hija Maddy.

Esta historia no sólo nos da una muestra de la tragedia de las relaciones abusivas y las familias rotas, sino que también revela cómo la burocracia gubernamental complica las cosas. Asimismo explora la fuerza inspiradora e inquebrantable de una madre.

Little Fires Everywhere

Little Fires Everywhere Una mini serie que te encantará (Amazon Prime Video)

La historia se centra en Mia Warren, una mujer que decide recomenzar su vida con su hija en Shaker Height, un pequeño pueblo en Ohio. Ahí conoce a Elena Richardson, la propietaria de la casa que habitan y pronto se dan cuenta de que sus ideales las hacen incompatibles y eligen tolerarse por el bien de sus hijos, pero tras tanto esforzarse un evento detona un gran conflicto entre ambas que dejará grandes lecciones.

Isabel

Una serie corta en Amazon Prime que indaga en el lado más íntimo de la escritora Isabel Allende. “Isabel” ingresa en el lado más íntimo de Isabel Allende con un guion fidedigno y una profunda investigación, por lo que se puede tener la certeza de estar viendo muchas verdades dentro de la ficción. Para quienes busquen datos y el detrás de la vida de sus escritores favoritos, esta serie conspirará para mantener su atención en todo momento.