Aránguiz decepcionada de Mateucci: “Me sorprende que no seas capaz de ser feliz por mi felicidad”

La participante de Tierra Brava, Daniela Aránguiz demostró su fortaleza y habilidades deportivas durante la competencia de grupo donde logró darle el triunfo a su equipo rojo, terminando el extenuante circuito antes que Shirley Arica.

Pero, su gran alegría y orgullo se vio empañado, puesto que su pareja Luis Mateucci, no la felicitó, por ser del team rival y perdedor.

En el complejo circuito de la competencia, que incluyó equilibrio, motricidad fina, velocidad y resistencia, varios participantes, incluyendo Junior y Botota, tuvieron dificultades, quedando enredados en la malla y perdiendo el equilibrio.

Shirley y Daniela Aránguiz estuvieron encargadas de la vuelta final. Pese a que se golpeó en el ojo durante la competencia, fue Daniela quien, gritando de agotamiento, terminó antes y permitió que el equipo rojo coronara su segundo triunfo consecutivo.

El conflicto con su pareja se originó cuando Luis se quejó por la derrota en lugar de felicitarla, quien estaba muy emocionada por haber logrado hacer ganar a su equipo.

“Yo tuve un logro. Eres un egoísta”, le reclamó ella.

Consultada por su desempeño, Aránguiz señaló estar feliz.

“Esta es la primera vez en mi vida que estoy en una competencia. Pero nunca había sentido una felicidad tan grande que subir y gritar que gané. Se lo dedico a mi hijo Jorgito que antes de venir siempre me decía que no hiciera el ridículo”, indicó.

En tanto, Luis se mostró amargado por la derrota y escogió a Uriel como el nominado de su equipo.

“Estoy acostumbrada a que me cuiden”

Daniela Aránguiz fue acusada de tramposa por el equipo verde, debido a que en un momento, por el dolor de su ojo, soltó el palo que tenían que trasladar. Por eso, la enfadó que Luis no la defendiera.

“Me sorprende que no seas capaz de ser feliz por mi felicidad. Deberías haber corrido, haberme tomado en brazos y decirme que lo hice la r… porque esto es nuevo para mí. Pero no me tenían fe en tu equipo”, le reclamó.

Enojada, Daniela le explicó a Arturo que “él es un ridículo, no lo pesco más. Estoy acostumbrada a que me cuiden, siempre me han cuidado. El último tiempo quizás se portaron mal conmigo, pero siempre he sido la prioridad en todo”.