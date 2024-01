Coronel Valverde reveló que TVN le quería bajar chiste sobre un político: “Les dije que para eso no traían humor”

Tras su exitoso paso por la versión 2024 del Festival del Huaso de Olmué, Marcelo ‘Coronel’ Valverde reveló que antes de presentar su rutina tuvo una complicada con TVN, y es que la señal le dijo que debía sacar partes de su rutina.

Fue en su podcast “El sentido del humor”, en donde el comediante comentó que la producción le habría pedido editar los chistes en relación a Rodolfo Carter porque estaban vinculados al narcotráfico.

“Al principio accedí, luego me pidieron otro cambio y lo hice. Después les tuve que mandar un audio, porque sacar eso que me pedían me arruinaba otro chiste”, partió contando.

“Ese mismo día cuando me dijeron que sacara lo de Rodolfo Carter me puse pesado y les dije que para eso no traían humor”, recordó.

Sin embargo, logró encontrar una solución. “Ese chiste me comentaron que no por el tema de la narcocultura y yo les dije ‘qué lata, porque tenía unos chistes relacionados de Rodolfo Carter’ y me dijeron que esos sí, pero después que no, pero los metimos igual, pero en otra parte”.

De hecho, Valverde si logró lanzar bromas respecto al alcalde de La Florida, pero no de la forma que estaba planeada.

“Si no hubiese podido hablar de actualidad o esas cosas más maliciosas, o molestar al alcalde, que son cosas que a mí me gusta hacer, fome sería mostrar algo que no me gusta mostrar realmente”, sentenció.