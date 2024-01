Equipo perdedor de “Tierra Brava” eligió a su nominado: primera vez que se enfrenta a un proceso de eliminación

Este miércoles se vivió una electrizante competencia de equipos en “Tierra Brava”, en la cual los equipos mantuvieron una diferencia mínima por gran parte de la competencia. Finalmente, la leve ventaja que llevaban los rojos marcó la diferencia y se llevaron el triunfo.

Por segunda semana consecutiva, el equipo verde perdió y el capitán Luis Mateucci tuvo que elegir a un nuevo participante para dejarlo en la zona de riesgo. La semana pasada fue el turno de Francisca Undurraga, y el escogido de esta pasada, es la primera vez que se enfrenta a un proceso de eliminación.

El nominado

El capitán Luis Mateucci pasó al frente y comenzó a dar sus razones para seleccionar al nominado. “La verdad fue el que hoy día mejor lo hizo, pero es el que más livianito viene. El que mejor lo veo a la hora de la salvación y un posible duelo, que creo que no va a ir. Va por buen camino, y en este caso es Uriel. Yo creo que para representar al equipo verde, en el caso de ir nosotros, creo que lo va a hacer muy bien”.

Al ser consultado por Karla Constant sobre esta decisión, Futuro fuera de órbita comentó que “me lo tomo súper bien, lo conversamos como equipo. Así que algún día me tenía que tocar, y me tocó, bien”. Si es que estaba nervioso, él dijo que no, y confía en sus capacidades.