“La nueva oferta habría sido”: Michael Roldán reveló la razón que motivó a Jean Philippe Cretton a dejar CHV

Michael Roldán, periodista y panelista del programa “Sígueme”, aportó este miércoles en el programa farandulero con uno de los motivos que habrían frustrado las negociones de Jean Philippe Cretton con Chilevisión.

El pasado martes, Cretton había utilizado sus redes sociales para informar de su desvinculación del canal privado luego de siete años trabajando en la señal como conductor y coanimador de variados proyectos de entretención, el último, el estelar de conversación “Podemos hablar”.

La salida de Jean Philippe Cretton

“Lo hago obedeciendo una voz interna, que viene de la mano con muchos cambios que estoy imprimiendo en mi vida y que apuntan a mi realización personal”, fue parte del aviso dado por Jean Philippe en su cuenta oficial de Instagram, y que en el espacio de TV+ fue analizado en profundidad por Roldán.

“Hoy día, efectivamente, la salud mental es un tema importante, y que efectivamente como empleador te sube bonos. En el momento en que Jean Philippe tuvo este problema, que decidió internarse, Chilevisión lo apoyó. De hecho, pusieron a Julián (Elfenbein) al frente de PH. Le dieron su tiempo, Jean Philippe regresa cuando él quiere regresar, pero tengo una información, que la voy a decir en condicional porque no la he confirmado con Jean Philippe”, indicó el periodista.

“Es una información que me llega desde Chilevisión, que habla un poco, y vendría validando un poco lo que planteaban Sergio (Marabolí) y Julia (Vial). Yo tengo entendido que, de partida es real que Jean Philippe estaba en un proceso de renegociación, de negociación, con Chilevisión ya que se le acababa, como bien dice Ceci (Gutiérrez), este verano el contrato”, prosiguió.

“Tengo entendido que su equipo se enteró recién ayer (martes), efectivamente, que él no sigue y que el equipo quedó un poco ‘turuleco’ porque, como bien dice Daniela (Campos), es un programa (‘Podemos hablar’) exitoso, comercialmente, en audiencia exitoso, Jean Philippe tiene una sensibilidad para armar equipos muy importante, que el equipo lo necesita y lo quería, pero tengo entendido que parte de estas voces internas, que de alguna forma Jean Philippe dice que escuchó, y tomó la decisión, tienen que ver con la oferta de Chilevisión”, alertó el expanelista de “Gran Hermano”, quien aseveró que dicha oferta estuvo por debajo de lo que el ahora exrostro de CHV ganaba en su último contrato.

“Según lo que a mí me cuentan, esta oferta habría, lo digo en condicional, presentado un detalle con respecto al contrato anterior. Y ese pequeño gran detalle habría sido lo que yo llamo el ‘efecto (Sergio) Lagos’, en otras épocas, en que efectivamente Chilevisión le habría ofertado una renovación de contrato a Jean Philippe, pero se la habría ofertado con una disminución del sueldo con respecto al contrato anterior. Le habrían ofertado menos dinero”, reveló.

“No podemos hablar de bajar el sueldo porque son, en el fondo, contratos que terminan, pero la nueva oferta habría sido económicamente inferior a la anterior, y eso también habría generado un poco, y eso lo conecto con lo que decía Julia Vial, de sentir un poco ‘en realidad, me quieren o no me quieren acá’, más allá del cuidado en el tema de su salud mental, porque yo fui testigo que Chilevisión lo apoyó de verdad al ciento por ciento”, finalizó.

