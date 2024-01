“Me sentí rico po”: Nicolás Solabarrieta se refirió al inesperado grito de “Suegra” que recibió su madre en Olmué 2024

El Festival de Olmué 2024 dejó un recuerdo singular para la familia Solabarrieta-Vergara, ya que durante un momento no televisado, el público sorprendió a la animadora Ivette Vergara con gritos de “suegra”, haciendo clara alusión a su hijo Nicolás, quien se ha transformado en todo un galán para el público que lo sigue por Tierra Brava.

Lo cierto es que, pese a que el momento fue capturado en pantalla, fue subido a las redes sociales por varios medios y también asistentes al evento musical efectuado en el Patagual.

Hasta ahora no sabíamos qué pensaba de esto el aludido Nicolás Solabarrieta, pero acaba de manifestarse al respecto en una entrevista que concedió al portal TiempoX.

“Me pone súper contento”

“Me sentí rico po’. No puedo no dejar de agradecerle a la gente, porque me han tratado de forma increíble. Piensa que yo ni siquiera estaba en Olmué, y que le hayan dicho eso a mi mamá, por supuesto que me pone súper contento”, partió diciendo Nicolás Solabarrieta.

“Es el cariño y eso siempre lo voy a agradecer”, agregó el joven tras ver el video, que llegó a él a través de TikTok. Sin embargo, él se tomó con humor la inesperada situación: “Entre que me daba vergüenza y me reía también”.

Divirtiéndose con lo ocurrido, Nicolás reveló el comentario humorístico de su madre al respecto: “Mi mamá estaba muy contenta y cuando conversamos se reía, porque me dijo: ‘En qué momento pasé de que me gritaran rica a mí y ahora me digan suegra’”, finalizó.