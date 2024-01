Pedro Engel habló sobre su particular visión de sus finanzas personales: “Desde ahí, 0 pesos en la cuenta corriente”

El astrólogo y tarotista Pedro Engel estuvo presente en el último capítulo de “Tal Cual”, en donde entregó su particular visión sobre sus finanzas, y cómo sus creencias esotéricas se entrelazan con la manera en que maneja el dinero.

Esto salió a colación después de confesar que ha tenido “milagros con el dinero”, así que comenzó a hablar sobre su experiencia personal. “Yo hace un par de años ganaba mucha plata, yo no sé ahorrar, si gano mucho, lo gasto todo (...) Yo si gano 50, gasto 70. No me importa nada (guardar) para la vejez”, reveló.

“De repente todas mis pegas mermaron. Ya no ganaba todos los 0s ganaba, pero las deudas seguían aumentando. Entonces, dije: ‘viví muchos sueldos de buen sueldo, y a partir de hoy, voy a vivir de milagros’”, dijo Pedrito, quien aseguró que la plata que necesita, siempre se le presenta gracias a la Divina Providencia.

Engel compartió un consejo que recibió de parte de un sabio. “Me dijo: ‘Pedrito, ¿Sabes cuál es la mejor forma de dormir? 0 pesos en la cuenta corriente, porque todo lo que tienes en tu cuenta corriente, en la noche te pesa’.

“Desde ahí, 0 pesos todos los días en la cuenta corriente. Si necesito 300 lucas, en la mañana sé que voy a hacer una consulta, me va a llamar alguien o me van a pagar algo que me deben, y las 300 lucas se van a hacer durante el día. En la noche: cuenta corriente 0″, cerró.