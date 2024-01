“¿Pero que es tonto este hue... por la conch...?”: Jordi Castell sacó de sus casillas a Paulina Nin durante “Top Chef”

Siguen los conflictos en el programa de Chilevisión “Top Chef VIP”, y es que el calor de las cocinas ha generado más de un mal momento entre los participantes. En esta ocasión, los protagonistas fueron Paulina Nin y Jordi Castell.

Todo comenzó cuando el fotógrafo se encontraba utilizando el soplete, acción que molestó a la comunicadora puesto que, según ella, no lo estaba utilizando con el suficiente cuidado.

Todo ocurrió cuando Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast, les pidieron a los participantes del espacio que hicieran dos docenas de empanadas y cada uno debía ser parte de un equipo de tres personas.

En este contexto, Paulina se enojó con Jordi, quien estaba intentando dorar sus empanadas: “Oye. ¿Pero que es tonto este hue... por la conch...? Ya estoy hasta aquí con este hue... ya (...) Me cabrié”, fue uno de los reclamos que hizo Nin cuando vio al fotógrafo usando el soplete.

Las quejas de Paulina

Más tarde, en una de las entrevistas que realiza la producción del programa para hablar del capítulo, Paulina se refirió a esta situación.

“Para mí, lo más importante es el respeto. respeto al lugar donde estás, respeto a las personas que están ahí, porque nosotros no somos los únicos que estamos en el estudio. Y si no, mejor quédate en tu casa”, dijo.

“Qué edad tiene la gente que está aquí. ¿Tiene cuatro años? Ni siquiera niños de cuatro años hacen las cag... que se manda. A mí me molesta. Me desconcentra y no piensan en el resto”, aseguró la comunicadora.