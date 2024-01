Por esta razón el actor de Cincuenta sombras de Grey casi muere

Gordon Smart, presentador de la cadena BBC y amigo íntimo del Jamie Dornan, famoso por protagonizar “Cincuentas sombras de Grey”, aseguró que el actor casi pierde la vida a principios del pasado 2023, debido a que sufrió un importante trastorno cardíaco por el ataque y picadura de una oruga venenosa.

La aseveración del acontecimiento se generó en la transmisión del podcast The Good, the Bad and the Unexpected, en el que el hecho se generó en Portugal mientras ambos compartían unas breves vacaciones. Además, Smart mencionó que inicialmente creyeron que lo que estaba sintiendo era resultado de haber tomado demasiado alcohol la noche anterior, pero que todo se fue complicando con el correr de las horas.

Al borde de la muerte

Apenas un día después de empezar sus vacaciones, y tras un partido de golf, el actor sintió un hormigueo en la mano izquierda y un cosquilleo en el brazo izquierdo lo que le hizo pensar que era la señal del inicio de un ataque cardíaco. Los médicos descubrieron que lo que habían sufrido era la consecuencia de la picadura de una oruga procesionaria, misma que genera efectos nocivos, desde problemas respiratorios hasta reacciones alérgicas graves.

Smart permaneció varias horas para ser normalizado y cuando se determinó que no corría peligro fue finalmente fue dado de alta. “Dios mío, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia”, comentó Smart sobre los dichos del actor irlandés.

Con mucho humor, Smart reveló que a Dornan le exigían fotos los mismos profesionales que lo atendieron. “De todos modos, cuando salió del hospital, los paramédicos les pidieron una selfie, que es realmente lo que querés cuando te sacan de una habitación del hospital”, agregó.