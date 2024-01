Salvavidas que se hizo viral por usar un megáfono en Los Molles: “No sé qué tan famoso soy, pero al final, parece que es así”

En pocas horas uno de los salvavidas del balneario de Los Molles, Robinson, se convirtió en un particular héroe viral de redes sociales al ser captado con megáfono en mano advirtiendo a los bañistas de seguir la normativa de convivencia en las playas.

Un registro que causó furor entre los usuarios de las plataformas sociales, quienes no dudaron en celebrar las recomendaciones del socorrista, que debido a su impacto fue entrevistado esta mañana en el programa “Mucho Gusto”, de Mega.

La versión del socorrista viral en “Mucho Gusto”

Primero fue a través de un contacto telefónico, debido a que el salvavidas disfrutaba de su día de descanso, y luego a través de una videollamada en la que explicó a los conductores del matinal su particular “método”.

“Bueno, el tema del parlante no es solamente sólo eso, sino que es un método de trabajo que tengo, que realizo hace 18 años. Yo soy salvavidas hace 25 años, con licencia de la Armada de Chile, y he estado en diferentes playas del litoral costero, tanto en Maitencillo, Costa Cachagua, Papudo, Reñaca, etcétera”, indicó.

“Lo del megáfono se suma a un tema multifactorial del método, para controlar la playa y para mantener a las personas, no es cierto, que no pongan parlantes, no fumen, no tomen alcohol, no se metan al agua en estado etílico, etcétera”, explicó un sorprendido Robinson, quien recién este jueves supo del efecto viral de sus recomendaciones playeras.

“La verdad es que no sabía del impacto viral del video, porque al final yo me vine a descansar. Salgo de la playa, llego a la casa, a lavar la ropa, etcétera, como todo trabajador de Chile, y hoy día en la mañana me levanto y me encuentro todos los WhatsApp habidos y por haber, dándome cuenta que estoy siendo famoso. No sé qué tan famoso soy, pero al final, parece que es así”, reconoció el socorrista, quien luego aclaró su trabajo a los conductores de “Mucho Gusto”.

Robinson, el salvavidas viral de la playa de Los Molles, en entrevista con "Mucho Gusto". Fuente: Mega.

“En la mañana hoy día me levanté y bueno, tenía todos los chats del WhatsApp y todas las redes sociales que tengo, las pocas que tengo en estos momentos, llenas de mensajes. Y empiezo a averiguar y a ver, y veo el video”, contó todavía sorprendido Robinson.

El “método” viral del salvavidas

“Respecto a lo que es el megáfono, el llamado. Es un método que yo utilicé o utilizo hace 15 o 18 años atrás, porque yo soy salvavidas hace 25 años, con matrícula de la Armada, he estado en diferentes playas, en Maitencillo, Papudo, Costa Cachagua, Reñaca, etcétera. He visto y he estado con diferentes concesionarios, y he visto cómo se chacrea este, entre comillas, las playas. Por lo tanto, yo cree un método, que me permitió pasar de 100 rescates que tenía en la temporada en Maitencillo, por ejemplo, a pasar a cero”, indicó con evidente orgullo.

“Y para lograr eso cree el método que se llama ‘control playa’, que es multifactorial, y una de las cosas que se debe hacer es tomar el megáfono y hablarle a la gente respecto a las normas de la playa y a la convivencia, en general. En Los Molles llevo 12 años haciendo el mismo trabajo de ‘control playa’, durante ese tiempo y han pasado diferentes concesionarios, pero ahora último se le agradece al concesionario actual porque entendió el concepto, de una playa familiar, y porque ha puesto todas las lucas y todos los recursos para que Los Molles pudiera ser una playa o un balneario a nivel internacional. Que es lo que queremos todos”, aseveró.

Respecto de los motivos que lo han llevado a seguir con esta viral estrategia de control, Robinson aseguró que lo hace “porque si tú permites que una persona tome o ponga un parlante, va a venir otra, y después va a venir otra, y posiblemente van a venir 10, y el próximo año van a venir 30, y así se va, de alguna manera, cambiando la figura pública de la playa. Este es un trabajo por tiempo”.

Sobre el final, el salvavidas lanzó una particular reflexión, que dejó sin palabras a los conductores del matinal.

“¿Puedo decir algo? Mira, nosotros salimos hace muchos siglos atrás, pasamos desde el neandertal, al ser humano homo sapiens, y estamos retrocediendo a ser monos. Por lo tanto, en la playa hay conductas de seres humanos y no de monos, por eso digo que esta no se debe convertir en una playa bananera, y lamentablemente en este país se ha dejado entrar a mucha gente que tiene actitudes que quizás en su propio país o cultura no son como en Chile, donde no somos bananeros. No somos simios, acá en Chile no es el planeta de los simios, las playas no son para eso. La playa es para descansar, es estar tomando sol, jugar con los niños, estar en familia, así lo hemos instalado en todas las playas”, finalizó.