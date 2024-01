Se les cumplió el deseo: un querido antagonista de Daredevil regresará en ‘Daredevil: Born Again’

Uno de los proyectos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel es la serie Daredevil: Born Again, que marcará el regreso del querido Charlie Cox en la piel de Matt Murdock, el Diablo de Hell’s Kitchen. Recientemente, los fans se emocionaron mucho por la notica del posible regreso de Deborah Ann Woll y Elden Henson, que interpretaron a Karen Page y Foggy Nelson, respectivamente. Pero ahora, se añade más emoción al panorama pues habrían confirmado otro gran favorito de los fans.

De acuerdo con el portal Comic Book, el actor Wilson Bethel, conocido por su interpretación de Benjamin Poindexter, también conocido como Bullseye, en la tercera temporada de Daredevil en Netflix, está listo para regresar al UCM.

La versión de Bullseye que Bethel trajo a la vida rápidamente se convirtió en uno de los antagonistas favoritos de los fans gracias a la destacada actuación de Wilson en la serie de Netflix. Aunque aún no está claro cuán extenso será su papel en la nueva serie, la noticia emociona a los seguidores de Marvel que esperan con ansias la llegada de esta producción a Disney+.

¿Qué se sabe de ‘Daredevil: Born Again’ hasta ahora?

La serie, que forma parte de la Fase Cinco del UCM, tiene la intención de mantener conexiones estrechas con las iteraciones anteriores de Daredevil y Kingpin, interpretados por Cox y Vincent D’Onofrio respectivamente. Cuando los derechos de The Defenders regresaron a Marvel Studios, se anunció el regreso de Cox y D’Onofrio, pero con algunas licencias en cuanto a su pasado en las series de Marvel Television.

Pese a esto, según una reciente declaración de D’Onofrio, Daredevil: Born Again ha tenido una revisión creativa que la ha reenfocado para parecerse más a su antecesora de Netflix.

También te interesará: Imágenes explícitas de Taylor Swift generadas con IA causan disgusto en redes sociales

En una entrevista con The Hollywood Reporter, D’Onofrio compartió detalles sobre los cambios que se avecinan en Daredevil: Born Again y cómo honrará a la serie original. “Durante nuestro reinicio creativo de Daredevil: Born Again, todo el equipo se reunió y se dijo: ‘Así es como tenemos que hacerlo ahora’. Así que estamos hablando de la serie en términos de estar directamente conectada con la Daredevil original y eso es algo genial”, explicó D’Onofrio.

“Aporta un montón de historias geniales y toda la historia colateral que ocurrió en esas tres temporadas originales. Así que ahora podemos empezar esta situación de Born Again con todo eso a nuestras espaldas y el resultado de toda esa historia. Así que todos estamos hablando de Daredevil: Born Again en esos términos”, añadió el actor.