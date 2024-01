“Si no voy a ésta, no voy a ir a otra”: Jhonatan Mujica le envió un directo mensaje a la producción de la Gala de Viña

El modelo de alta costura que ha pasado por las pasarelas de Milán e Istanbul, Jhonatan Mujica, y es integrante del reality “Tierra Brava”, realizó un llamado a la producción de Canal 13 y el Festival de Viña con respecto a la Gala que se realizará el próximo viernes 23 de febrero.

Durante su participación en el programa “Un día más” de Like Media, fue consultado por el animador Karol Dance si es que fue invitado a la Gala de Viña. “Para los del canal que me están viendo, aún no me llega la invitación”, hizo un llamado mirando a la cámara.

¿No asistirá a la gala?

Lucero señaló que él ya recibió la invitación, y especuló que quizás se les olvidó o no está considerado. “Si no estoy invitado, no me lo tomo personal. Pero ojo, si no voy a esta gala, no voy a ir a otra (...) No soy segundo plato, o soy el primero o no”, aseguró el modelo, quien especuló que pocos participantes de “Tierra Brava” asistirán al evento.

“No me creo una persona que diga ‘me tienen que invitar’. Pero, digo: ‘soy un representante de lo que es la moda. Soy el único chileno que ha llegado a trabajar con marcas como Dolce & Gabbana, Moschino, Versace, Armani’. Siento que estarían desaprovechando la oportunidad de ver a un modelo, que de verdad es modelo y que camine la alfombra roja”, señaló.