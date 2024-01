Cambian de título a una película de Tom Cruise luego de ser un fracaso total en taquilla

El verano pasado, la anticipada entrega de Tom Cruise, “Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte Uno”, llegó a los cines con la promesa de una segunda parte. Sin embargo, tras un desempeño decepcionante en taquilla, la séptima entrega de la exitosa saga ha experimentado un cambio inesperado al perder la coletilla ‘Parte Uno’ en su llegada al servicio de streaming de Paramount+.

La película, ahora titulada simplemente “Misión Imposible: Sentencia Mortal”, ha generado especulaciones sobre un cambio estratégico en la saga debido al desempeño financiero de la séptima parte. Con un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares y una recaudación de tan solo 567 millones de dólares, sin incluir los gastos de publicidad, la película ha dejado poco margen de beneficio.

La ultima entrega de Misión Imposible debe cambiar su titulo y Tom Cruise no está feliz

Este movimiento no es nuevo para Tom Cruise, ya que en 2014, su película “Edge of Tomorrow” también experimentó un cambio de título. Originalmente conocida como “Live, Die, Repeat”, el estudio decidió cambiarlo a “Edge of Tomorrow”, algo que no fue del agrado del actor.

Finalmente, el nombre original se restauró en algunos territorios, mientras que en otros se mantuvo como “Live, Die, Repeat: Edge of Tomorrow”. La eliminación de la coletilla “Parte Uno” de “Misión Imposible: Sentencia Mortal” plantea la pregunta de si se anunciará un nuevo subtítulo para la octava entrega, desvinculándose de la séptima a nivel de título.

Aunque la película recibió críticas sólidas, su desempeño en taquilla no estuvo a la altura de entregas anteriores de la franquicia. El cambio de título podría ser un intento de reiniciar la percepción de la saga y generar expectativas diferentes para futuras entregas.

¿Qué pasará con la octava entrega de “Misión Imposible”?

La próxima llegada de “Misión Imposible: Sentencia Mortal” a Paramount+ el 25 de enero permitirá a los espectadores evaluar por sí mismos si el cambio de título afecta la experiencia cinematográfica y si la franquicia continúa reinventándose para mantener su lugar en la industria del cine de acción.

Quizás este es el inicio de una nueva era para las misiones imposibles de Ethan Hunt, o quizás se trata de un cambio realizado para llamar la atención a más personas y asegurar el éxito de la siguiente entrega. Solo el tiempo y la recepción del público revelarán el destino de esta icónica franquicia.