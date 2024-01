Carla Ballero reveló que fue contactada para el próximo reality de Canal 13: negoció una cifra millonaria

Durante esta semana, en el panel de programa de farándula de TV+, “Sígueme”, comenzaron a hablar de los rostros que estarían cercanos a firmar para el próximo reality de Canal 13, que va a suceder al exitoso programa “Tierra Brava”.

En este mismo espacio, dieron a conocer que una de sus integrantes también fue tentada para encerrarse, pero las conversaciones no van por buen camino, y se trata de Carla Ballero, quien se integró recientemente al programa de farándula.

Ella fue echada al agua por la animadora Julia Vial, y terminó contando que fue llamada, fue a una reunión y también realizó una entrevista grabada. Carla contó que el dinero era considerable, por lo que pensó, e incluso llamó a su hermano Álvaro Ballero para que la ayudara a negociar.

“Te hacen tres preguntas que son básicas: ‘¿Vas a jugar el juego del amor? ¿Vas a jugar en las competencias? ¿Vas a tener humor?’. Son las tres cosas fundamentales que tú tienes que tener en el reality, si no vas a jugar una de las tres...”, transparentó Ballero, quien señaló que no se va a dar un beso en la tele, delante de sus hijos.

“¿Me estai hueando?”

Al ser consultada por el dinero, ella prefirió no revelar la cifra, pero le dijo secretamente a sus compañeros cuánto negoció por tres semanas. La exchica “Morandé” lo escribió y Michael Roldán dijo: “¿Me estai hueando? ¡Eso por tres semanas!”.

Julia Vial se levantó de su asiento para ver el monto y con una cara de sorpresa, le contestó: “¡¿Y dijiste que no?! Agarraría contigo todo el día, hijo”. El periodista seguía atónito y comentó que: “Yo con esto ando en pelotas todo el día en el reality. Entrego mi vida por esa plata”.

La panelista contó que no tenía privilegios para ver su familia, sólo recién a las tres semanas podía llamar a su familia, lo que es fundamental para ella como madre.

Sus compañeros no podían creer la cantidad de plata que pasó, y al preguntarle por sus razones, Carla Ballero contestó que “lo único que tengo en mi mente son mis hijos. Se pusieron a llorar los tres (...) Yo estuve separada de mis hijos un tiempo, no es igual para otras personas. Este tema no lo transo”.