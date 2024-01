“Casi no me di cuenta”: Felipe Avello recordó sus inicios y reveló por qué decidió cambiar el rumbo en su humor

Felipe Avello se sinceró sobre su carrera en el mundo de la comedia, explicando que fue lo que lo hizo dar un giro en 180 grados sobre su estilo de humor.

Cabe recordar que durante la década de los 2000, el comediante se hizo conocido por su rol en los programas tales como SQP, Intrusos y Así Somos.

“Cuando comencé, el estilo era irónico, bizarro... como se define ese humor entre lo absurdo e irreverente”, partió indicando en su canal de YouTube, en donde estaba recordando su participación en el Festival de Olmué 2018.

“Por esos años, me encantaba. Con el paso del tiempo, paulatinamente, lo empecé a cambiar… al principio, casi no me di cuenta”, aseguró.

Según las palabras de Felipe, él fue “derivando de un humor irónico, donde a ratos el público decía ‘lo que dice’ (...) a uno que la gente define como ‘familiar y blanco’, que no significa que sea aburrido y simple”.

Eso sí, Avello enfatizó que no ha olvidado sus inicios ni su “humor antiguo”, tampoco reniega de este puesto que es lo que lo llevó " a hacer el que hago hoy”.

¿Qué le pasó?

“¿Por qué cambió el humor? Varios factores, pero recuerdo uno en particular. Yo me presentaba en un teatro de La Florida. Ahí, empezó a llegar mucha gente que no me conocía mucho por mi trabajo en el humor”, relató el humorista en el registro, según consignó Página 7.

“Llegaron señoras con bolsas, algunas familias… un público distinto. Me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes no tan irónicos, sino que un humor más relajado”, rememoró.

Sobre las críticas sobre “olvidarse de su pasado”, el humorista aseguró que: “Hice ese humor en ese tiempo. Hay cosas que encuentro muy divertidas y otras que no. Hay algunas que me incomodan y otras que gozo como en esos años. Pero hoy estoy embarcado en un estilo que es más acorde a lo que soy ahora”, agregó.