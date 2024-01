“El tiempo me terminó dando al razón”: Carla Jara tras formalización de Cathy Barriga

“Ahora todo el mundo me escribe que el tiempo me terminó dando al razón”. Con esas palabras la exchica Mekano, Carla Jara, confirmó que la vida le hizo justicia, tras sus antiguos conflictos con Cathy Barriga. Esto tras contar la experiencia que vivió con la exalcaldesa de Maipú, lo que le costó ganarse muchos enemigos en redes sociales.

“Yo dije la verdad de lo que me había pasado, mi experiencia con ella, cómo había vivido mi época. cada uno sabrá qué opina de lo que yo dije en ese momento”, contó en el programa Sígueme, consignó Página 7.

¿Qué pasó entre Carla Jara y Cathy Barriga?

Fue tiempo atrás cuando Jara desclasificó una pelea que tuvo con la exalcaldesa de Maipú cuando ambas eran parte del programa juvenil de Mega, Mekano.

Ahí, acusó que Barriga la subió y bajó con duras palabras, celosa con la relación de amistad que tenía Carla con Ronny Dance, quien en ese tiempo era pareja de la exRobotina.

“Fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público. Nos fuimos a comerciales y ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Ronny y él era un muy buen amigo mío. Yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad”, contó en La Divina Comida el año 2019. donde la trató de ”falsa”.

Producto de esa revelación, contó en Podemos Hablar que recibió amenazas de parte de los seguidores de Barriga.

“Mucha gente me escribió criticándome y tratándome pésimo. Unos decían como ‘qué bueno que fuiste capaz de decir algo’. Y otros como ‘oye, no te metas con ella. Ya vas a andar por Maipú y te vamos a pillar’, un poco amenazando súper heavy porque había dicho mi opinión”, aseguró.

Sin embargo, ahora tras la formalización de Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario total, Carla Jara reveló que “ahora todo el mundo me escribe que el tiempo me terminó dando al razón”.