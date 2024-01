“He perdido el equilibrio”: Junior Playboy hizo un mea culpa sobre su paso por “Tierra Brava”

El participante de “Tierra Brava”, Junior Playboy, tuvo un pedregoso comienzo en el reality. Alejado de su buen humor que lo hizo conocido, los conflictos y sus hábitos marcaron las primeras semanas de José Luis Concha que peleó con varios de sus compañeros.

No obstante, Junior no continuó con esta seguidilla de conflictos, con la excepción del fuerte insulto que le propinó a Miguelito, lo que le costó una sanción monetaria y la nominación directa a eliminación.

El mea culpa de Junior

En el avance del próximo capítulo del reality de Canal 13, la animadora Karla Constant trajo las cabritas y les mostró a los participantes sus videos de casting. Uno de ellos fue el de Concha, el cual despertó una reflexión de parte del chico reality.

“Siento que ha pasado un siglo. Ha sido bastante intenso, los desafíos cada vez van creciendo más, y el cerebro se va achicando, tal vez”, bromeó Junior.

“Me he mandado sus cagazos aquí en la casa, y se me ha pasado la mano con mis compañeros. No es que siempre me esté disculpando, pero he perdido el equilibrio”, reflexionó.