María Elena Dressel confirmó que su salida de TVN fue por razones monetarias: “La plata era muy inferior...”

Esta semana se informó la salida de la periodista María Elena Dressel de TVN, quien era una de las integrantes de “Buenos días a todos” y el difunto programa de variedad, “Hoy se habla”.

En una entrevista con LUN, la comunicadora confirmó los motivos detrás de su renuncia a la señal. “No me pagaban lo que pedí por cinco horas diarias”, señaló en referencia a su rol en el matinal de TVN, en donde llegó a ser editora, panelista y animadora interina.

“A fines de año me fui de vacaciones y en enero empezaron las negociaciones, pero la plata era muy inferior... En ‘Hoy se habla’ tenía una buena remuneración por las horas que trabajaba, pero lamentablemente lo sacaron del aire”, precisó.

Su salida de TVN

Ella llegó al matinal en rol de editora, pero esa labor solamente duró dos semanas, ya que era muy exigente considerando sus compromisos por fuera, iba a ser asesora estratégica para darle un nuevo aire al programa, pero un cambio de ejecutivos truncó esto. María Elena pasó a ser panelista del programa, pero señaló que su rol comenzó a disminuir y ser incierto.

“Pedí que si me iban a ofrecer esa plata, fuera una participación de una vez por semana, algo más acotado. Ellos no tenía como mantener el presupuesto. Dije ‘ok, no tienen plata, pero no me hagan ir todos los días’. No tenía sentido, me autodespedí”, señaló la periodista.

“Hoy no tengo ninguna relación contractual con TVN, pero quedaron las puertas abiertas. Vuelvo a la radio. Firmé con la Radio Concierto. Se vienen sorpresas”, cerró María Elena Dressel.