Sofía Vergara pone en su lugar a Kelly Clarkson por subestimar su preparación para “Griselda”

Este jueves 25 de enero Netflix estreno la serie “Griselda”, en la que la actriz Sofía Vergara, de 52 años, interpreta a Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana que fundó el cártel de Medellín. En seis episodios mostraron de inicio a fin la vida de “La madrina de la droga en Miami”. Para esto, Vergara hizo una gira de promoción.

Es por esto que el mismo 25 de enero, fue entrevistada por la cantante Kelly Clarkson en su programa, pero nuevamente la latina no se calló y como lo hizo durante su participación en “El Hormiguero” y las veces que le respondió a Pablo Motos, le puso los puntos claros a la artista.

El punto álgido de la conversación fue cuando Clarkson subestimó su transformación de maquillaje para interpretar el papel: “Siento que solo te cambiaron la nariz o algo así”, algo que no soportó la artista de “Modern Family” y le preguntó: “¿Estás loca?“, pero Kelly no se detuvo y siguió insistiendo que no era mucho: “Parece leve. ¿Sabes de que estoy hablando? Cuando te miras, no parece…”.

Vergara le explicó todo el procedimiento, reseñó el portal Page Six: “No, Kelly, fueron horas”, pero esto no fue suficiente para la cantante, quien seguía insistiendo que su transformación no fue tanto: “Probablemente tomó tiempo, pero que un ligero cambio cambió completamente (su) ser”. Entonces, entre bromas, Sofía alzando su voz le gritó: “¡Era una peluca! ¡Cállate la boca!”.

“Fue mucho. Me hicieron mucho. Eran dientes, peluca, nariz... De aquí a aquí era plástico”, detalló la colombiana, para que luego la intérprete de “Because of you” comenzó a retractarse y decir: “Hicieron un trabajo tan bueno que parece perfecto. Simplemente pareces diferente, literalmente pareces que podrías ser esta persona en otra película. Podrías tener dos carreras”.

Luego, Sofía con sutileza también criticó a Kelly: “Ella parece real, ¿verdad? Lo sé” sobre las impresionantes prótesis mamarias de Clarkson, semejante a lo que hizo con Pablo Motos cuando la criticó su pronunciación en inglés a mediados de mes.

“Gloria Pritchett fue mi personaje en ‘Modern Family’”, dijo la actriz. “¿Cómo dices Modern Family?”, señaló Motos, lo que hizo reaccionar a Vergara. “¿Cómo lo digo en inglés? ¿Me sale mal? Ah porque hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?”, dijo la cotizada actriz.

Sobre “Griselda”, Sofía indicó en una entrevista que se identificó con la narcotraficante porque, además de colombiana, también fue madre soltera, inmigrante, trabajó desde muy joven. A esto se le sumó que creció en la Colombia donde el narcotráfico estaba en auge y en el que su hermano participó y era conocido como “Comegato” y fue asesinado en 1996.