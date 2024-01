“Ya no depende de mí...”: Fanny Cuevas estaría cada vez más cerca de entrar al nuevo reality de Canal 13

La chica reality, Fanny Cuevas, es uno de los personajes más recordados de estos programas de telerrealidad tras su paso por “Mundos Opuestos” y “Mundos Opuestos 2″, en donde se coronó como la flamante ganadora.

Hace unos meses, se rumoreó que ella ingresaría a “Tierra Brava”, lo que nunca se concretó. Sin embargo, podríamos ver a Fanny en el próximo reality de Canal 13, de acuerdo a lo informado por la misma involucrada, quien asistió a reuniones en la señal.

A través de sus historias de Instagram, Cuevas le preguntó a sus seguidores si es que les gustaría verla en el reality sucesor de “Tierra Brava”, esto junto a una imagen de las puertas de Canal 13.

La confesión de Fanny

Fanny Cuevas se tomó un boomerang en las dependencias de la señal televisiva, y le contó todo a sus seguidores. “Volver al Canal 13, quien me dio la oportunidad de mi vida fue tan emocionante”, comenzó.

“No sé si entraré o no al nuevo reality, pero me siento cada día más cerca de la gente que me apoya hasta hoy. Yo sé que ustedes quieren verme nuevamente representándolos, compitiendo y demostrando que sí se puede”, agregó.

“Pero ya no depende de mí. Dependerá de ellos, del canal, de los directores. Yo feliz nuevamente volvería a ganarles a todas”, cerró Fanny Cuevas.

Historia de Fanny Cuevas Fuente: Instagram

Historia de Fanny Cuevas Fuente: Instagram