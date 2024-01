“Yo confirmé las palabras”: Camilísima reacciona a los dichos de Nicolás Solabarrieta tras desmentir romance

El triángulo amoroso protagonizado por Nicolás Solabarrieta, Guarén y Camilísima sigue en su curso, y esta vez la influencer se refirió a las últimas palabras del hijo de Ivette Vergara.

“Cuando la ‘Camilísima’ salió del reality me escribió y nos juntamos, salimos y lo pasamos súper bien y quedó en eso (... ) Nunca hubo ningún compromiso de nada, ni que fuimos expareja, ni que hablamos antes de que entráramos al reality, eso es mentira. Nos conocimos y después no tuvimos más contacto”, partió comentando a LimaLimon, negando que tuvo un romance con la mujer.

“Ella contó lo que realmente fue: salimos, nos conocimos y lo pasamos súper bien. Pero nunca hubo ningún compromiso de nada, ni que fuimos expareja, ni que hablamos antes de que entráramos al reality, eso es mentira. Nos conocimos y después no tuvimos más contacto”, sostuvo.

“Nunca hubo ningún compromiso, ni siquiera llegamos a hablar de eso. Absolutamente no. Solo salimos a carretear, lo pasamos súper bien y nada más”, cerró Solabarrieta, asegurando que entró soltero al reality de Canal 13.

¿Qué dijo la exchica reality?

Según consignó Fotech, la influencer habría escuchado estos dichos y dedicó unos minutos de su tiempo para aclarar la situación.

“Desde un inicio, cuando a mí me llamó la prensa para contarme que dentro del reality esto era tema, yo confirmé las palabras del Nico y se interpretó como que yo empecé a hablar de esto, cuando fue al revés”, recalcó a Fotech.

Camilísima expresó que primero se mencionó su vínculo dentro del reality. “Si bien ya existía un rumor previamente, no comenzó por declaraciones públicas mías. Y digo públicas porque una cosa es lo que tú hablas en on y otra cosa son las que hablas en off y los periodistas bien saben de esto”.

“Si las personas tienen dudas, busquen uno de los tantos capítulos donde se desarrolla este tema. Ahí están las palabras de él, que son exactamente las mismas que dije yo”, aseguró al medio.

Sobre su cercanía con Nicolás, Camila explicó que “lo conocí cuando salí de Tierra Brava por medio de una amiga y a las tres semanas, él ingresó. Por supuesto que no había ningún compromiso”, sentenció.