Clara Chía habría intentado acercarse a Shakira para hablar de Piqué, así reaccionó la cantante

Una historia de nunca acabar y que tal parece está muy lejos de quedar en el olvido. La separación de Shakira y Piqué es una de las rupturas que más impacto mediático ha tenido en el mundo del espectáculo, por no decir que es quizá la más fuerte. La pareja dejó atónitos a sus fanáticos en el 2022 no solo por el tiempo de relación que lograron recabar juntos, sino también por la manera en que acabaron las cosas.

Aunque han pasado ya cerca de dos años, desde que el ex futbolista decidió dar borrón y cuenta nueva a su vida amorosa de la mano de Clara Chía Martí, existen muchos internautas que aún no perdonan el actuar del catalán y condenan su relación con la joven empresaria, quien siempre guardó silencio ante lo sucedido, evadiendo a medios y críticos, sin embargo, todo apunta a que este voto de silencio no siempre se mantuvo, pues de acuerdo con la prensa española, Clara Chía si quiso abordar en un ocasión el tema con la principal afectada, Shakira.

Según reseñó El Nacional de Cataluña, la novia del ex defensa del F.C. Barcelona no siempre mantuvo barrera de distancia e indiferencia con la cantante, contrario a ello, intentó explicar como surgieron las cosas entre ella y Piqué, sin embargo, la recepción no fue la esperada.

“La intención era explicar cómo se desarrollaron las cosas entre ella y Piqué, y mantener una dinámica saludable que no afectara a los pequeños Milan y Sasha”, aseguró el portal catalán, el cual aseguró que Shakira habría sido tajante en su negativa desde el inicio.

“La renombrada artista dejó claro que, bajo ninguna circunstancia, estaría dispuesta a encontrarse con la mujer que había marcado un punto de quiebre en su vida, y aseguró que ni ella ni sus hijos tendrían contacto alguno con ella”, apuntó.

Se desconoce la fecha exacta de cuando Clara Chía habría intentado limar asperezas, lo que sí se sabe es que Shakira no concilió ni por un segundo escucharla.