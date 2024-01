Fran Maira entregó una sincera confesión sobre su orientación sexual: “Me gustan mucho más las minas la verdad”

La chica reality que saltó a la fama tras su bullado paso por “Gran Hermano”, Fran Maira, fue al programa de Youtube, “The Ellas Show”, en donde tuvo una distendida conversación con los animadores.

Uno de los temas que habló fue su orientación sexual, en donde despejó las dudas. Sin filtro le preguntaron si era hetero o no, y Maira no dudó en responder sin tapujo alguno.

“No, ¿Me estai weando? Me gustan mucho más las minas la verdad. Me encanta el pi**, pero me gustan mucho más las mujeres”, aclaró.

“Me excitan mucho más las mujeres, me atraen mucho más las mujeres, pero de toda la vida. Así que soy bisexual, pero me encantan los hombres también, así que llámame”, bromeó Francisca.

Para terminar, Fran Maira confesó qué es lo que más le gusta de la gente, ya sea mujer u hombre, y dijo que la mente.