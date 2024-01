Fran Maira recordó una extrema cita que tuvo durante la pandemia: “Me pude haber muerto”

La exparticipante de “Gran Hermano”, Fran Maira, recordó una extrema cita que tuvo durante la época de pandemia en el programa “The Ellas Show”, tras ser consultada por una anécdota chistosa sobre un encuentro romántico.

Maira contextualizó que esto sucedió cuando se necesitaban permisos para entrar a otra región. “Me habló un pendejo de como 18 años y me dijo que fuera a Pichidangui. Yo toda loca dije obvio, agarré el metro, Línea 1, llegué a Estación Central y me subí al bus”, partió.

Al ser consultada por Carabineros, Fran mintió de que iba a cuidar a su tía abuela, en un principio no la dejaban subir, pero finalmente lo logró. “Llegué a Pichidangui, 12:30 am con 5% de batería, toque de queda. Cuando llego, me bajo del bus y para entrar a la región había una fila para mostrar de nuevo tus papeles y ver si podías entrar a la región”, contó.

Perdida de noche y sin batería

Le rechazaron el ingreso y le ordenaron que se devolviera en el mismo bus. No obstante, el chico le dijo que entrara igual, por lo que Fran Maira se dio la vuelta y cruzó la carretera. “Me meto a un peladero y estaban los milicos. Corro con tacos y un bolso por el peladero, perdida, sin batería y de noche”, rememoró Francisca.

El joven le indicó que se juntaran en el riel de tren, el cual logró divisar, y una vez que llegó, comenzó a caminar por la línea del tren. A los 40 minutos lo encontró, y se fueron en una moto que vende verduras en la feria.

“Yo creo que fue la ‘cita’ más loca que he tenido, pero al otro día él me dice: ‘sabes que tengo polola y te tienes que ir’. Me sentí como las weas, después yo esperando el bus a dedo pelado, desde Pichidangui para devolverme a Santiago”, dijo decepcionada.

Los animadores le consultaron si es que el encuentro valió la pena, y Fran sin pelos en la lengua respondió que: “no, nada. No valió la pena, me pude haber muerto”.