“Me arrepiento profundamente”: Rigeo realizó un mea culpa sobre su conflicto con José Miguel Viñuela

El cantante urbano Rigeo fue uno de los personajes más recordados de la época del programa juvenil “Mekano”, el cual era animado por José Miguel Viñuela. El hermano de Daniela Aránguiz desclasificó un encontrón que tuvo con dicho comunicador, e hizo un mea culpa sobre esa situación que data de 2020.

Él estuvo de invitado al programa de conversación de Vía X, “Not News”, en donde el animador Nicolás Larraín le comenzó a preguntar por rostros del espectáculo nacional, y le pidió que escogiera a uno de los dos personajes mencionados. Al llegar a Viñuela y Jean Philippe Cretton, el cantante no dudó en escoger a su excompañero de programa.

Larraín le señaló que tenía entendido que existían problemas entre ellos, y Rigeo lo soltó todo. “Había mucha tensión, me mandé un cagazo muy grande con él. Me arrepiento mucho de haberlo hecho”, partió. Sobre el conflicto en sí, el cantante recordó que escribió algo muy duro en redes sociales cuando Viñuela le cortó el pelo al camarógrafo.

El mea culpa de Rigeo

Nicolás le tendió una mano y dijo que estaba dando su punto de vista, Rigeo estaba de acuerdo, pero agregó que “un punto de vista muy sacowea, porque yo lo podría haber llamado. Pero como fue público, lo hice público. Lo borré al otro día, y me arrepiento, me arrepiento profundamente”.

“¿Sabes por qué me dolió? Creé una bola de odio para él y para mí. La gente que me apoya, -o que no me apoya a mí, pero odia todo-, lo atacó mucho a él; y la gente que lo defendía a José, me atacó mucho a mí. Yo no quería crear eso, fue un error. Lo hice, me quedé dormido, me desperté y al otro día en la mañana, dije: ‘¿Qué cagada me mandé?’”, agregó.

Sin embargo, las cuentas están saldadas, ya que le ofreció sus disculpas al animador. “Le pedí perdón cuando me lo encontré, conversamos y le pido perdón públicamente. Nunca lo debería haber hecho, siento que eso no se hace. Lo que él hizo, no se hace; lo que yo hice, tampoco se hace”, confesó el cantante.

“Le dije: ‘José, la cagaste, yo también. Disculpa, no tuvo que haber pasado jamás’. Te lo digo súper honestamente, yo soy un tipo que pide disculpas cuando la caga, y la cagué”, cerró Rigeo.