“Nunca supe cuál era”: Yamila Reyna sorprendió al contar que tuvo una cita con uno de los Power Peralta

La animadora de TVN, Yamila Reyna, sorprendió a sus compañeras del programa “La Cabaña” con una anécdota sobre una cita junto a un conocido personaje de la escena artística nacional.

La actriz junto a Karen Paola y Gianella Marengo comenzaron a hablar sobre los hombres chilenos famosos que encuentran guapos, y llegaron a los Power Peralta, entonces Yamila confesó que “yo tuve una cita con ellos y nunca supe cuál era”, sacando risas.

“Hasta el día de hoy los veo a los dos, y me los he cruzado, le preguntó cómo andan. No sé con cuál de los dos fue”, agregó la animadora de TVN.

Yamila Reyna especificó que fueron a cenar, y esto sucedió hace muchos años atrás, pero no prosperó el vínculo. “Pero son guapos, tienen mucha onda”, cerró.