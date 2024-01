‘Papá Lulo’ dejó atrás los eventos y regresó a su taller mecánico: “Las tuercas las llevo en las venas”

Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo”, dejó atrás los eventos en discotecas para regresar a su taller mecánico afirmando que “Esta es mi realidad”. Tras su participación en Gran Hermano, donde alcanzó la fama, el camionero solía realizar eventos en todo Chile, acompañado incluso por excompañeros como Sebastián Ramírez.

Sin embargo, su popularidad disminuyó tras su segunda ingreso al reality, el que estuvo marcado por conflictos con la ganadora Cony Capelli y quien era una de sus amigas más cercanas. Su enemistad con la bailarina le valió la salida del reality de CHV.

A dos meses del final de Gran Hermano Chile, “Papá Lulo” anunció en un video en Instagram que retomó su trabajo como mecánico automotriz al no recibir suficientes ofertas de eventos.

En el video, dirigido a sus seguidores y fanáticos, expresó: “Quiero saludar a todos los ‘Panchistas’, a los fans club ‘Los Panchistas’ y ‘Papá Lulo’. Papá Lulo está aquí reparando autos, lo que estudió, lo que le encanta hacer, las tuercas las llevo en las venas como se dice”.

Aunque reveló que aún realiza “algunas cositas” relacionadas con el programa, no especificó cuáles. “Pero esta es mi realidad, estoy consciente, y es lo que me encanta. Eventos no han salido mucho, pero me siento feliz”, afirmó.

Finalmente prometió mantener a sus seguidores actualizados a través de videos en sus redes sociales, ofreciendo una ventana a su vida post-Gran Hermano.

Revisa el video a continuación: