Shakira estalla las redes al mostrar nuevo look por su parecido a Clara Chía

La famosa cantante Shakira, quien también reconocida por su peculiar movimiento de caderas, vuelve a desatar una serie de señalamientos en su contra, esto debido a su reciente publicación en done muestra un look nuevo que, según varios usuarios de redes sociales, es muy parecido al de Clara Chía, actual novia de su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

En esta oportunidad la barranquillera luce unos jeans anchos, calzados blancos con plataforma, un suéter de color rojo, acompañado con un collar plateado, un bolso negro pequeño. Su cabello lo llevaba semi recogido, y sin nada de maquillaje, con este estilo dejo demostrado que tiene un gran parecido con la española, sobre todo en los tiempos cuando se descubrió que mantenía un romance que el barcelonista.

Algunas de las reacciones de los usuarios fueron muy contundentes, “¿Qué pasó Shakira?, tú no eras así”, “¿Será que quiere verse joven como Clara Chía?”, “No es el look para salir de noche”, “Vistiéndote así no encontrarás pareja”, “Tú eres bella, formal o informal”, fueron algunos de los comentarios generados.

Tras esta nueva polémica, los fieles seguidores y sus fans, salieron en defensa de la intérprete de temas como: ‘Monotonía’, ‘Pies descalzos’, ‘TQG’, entre otros; expresando que “también es humana y que tiene el derecho de vestirse como quiera”, y más en un momento personal donde la cantante no estaba en algún evento de alfombra roja. Además de afirmar que “Quería sentirse cómoda, por lo que esto no ameritaba compararla con Clara Chía”.

¿Retrocedió al año 2021?

El atuendo y estilismo que llevaba la querida cantante, ha sido catalogado como muy idéntico a como lucía Clara Chía en el pasado año 2021, recordando que para ese entonces criticaban a la joven por su look desalineado, y que no iba con el estilo de su nueva conquista, Gerald Piqué.

Anteriormente, la española también fue acusada por la misma situación, internautas afirmaban que en cada foto que publicaba se parecía cada vez a Shakira.