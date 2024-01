Vanesa Borghi se descargó en contra odioso comentario que recibió: “Me molesta que se mire en menos a la mujer”

La modelo argentina Vanesa Borghi se descargó en sus historias de Instagram después de un comentario que despertó su molestia, tras una acusación falsa que levantó una persona en cuestión.

Esto salió a propósito de un video que se publicó en la cuenta de Instagram de la Revista Sarah, en donde desclasificaban un precio aproximado de cuánto cuesta un look de Borghi, el cual se elevaba a los $3.720.000 pesos.

“Me molesta que...”

En el video alguien comentó que estas prendas probablemente se las compró su pareja. “Una mujer está criticando casi asegurando que las prendas te las compró un hombre. Creo que eso es minimizar muchísimo a la mujer, ni siquiera a mí, a la mujer en general”, comentó.

“Yo trabajo desde muy chica, y todo lo que tengo me lo he ganado yo en base a mi trabajo. Me molesta que se mire en menos a la mujer, cuando hay muchos hombres que son mantenidos por las mujeres. Lo voy a dejar ahí”, cerró Vanesa Borghi.

Historia de Vanesa Borghi Fuente: Instagram