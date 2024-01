“Y la Cheesy”: Eskarcita mostró un adelanto de su debut musical en su docureality

Eskarcita ya había mencionado que va a incursionar en la música, y ahora entregó su primer adelanto durante el nuevo capítulo de su docu reality, “Y la Cheesy”. Se viene un reggaeton intenso de parte de la joven influencer que ganó fama tras su paso por “Gran Hermano”.

En los minutos finales del episodio, Scarlette se dirigió al estudio de grabación, y confesó su sentir a una de sus amigas: “estoy nerviosa porque igual va a ser mi primer tema. Igual siempre me ha gustado la música, siempre había querido hacerlo, pero no me había atrevido”.

Cuando conoció al productor, inmediatamente le tocó el beat de un reggaeton listo para la pista de baile con muchas sirenas de por medio. Él le propuso a Eskarcita que grabaran al tiro las voces, y la joven llegó a la cabina con el micrófono.

En el docu reality mostraron la maqueta no oficial, es decir el demo de la canción, en donde Scarlette llama a olvidar al ex y enfocarse en la música que está tocando el DJ. Su icónica frase: “Y la Cheesy” obviamente estaba incluida dentro de la canción que será lanzada en el futuro cercano.