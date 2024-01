Yamila Reyna abrió su corazón y se sinceró sobre su gran deseo: “Yo sueño con tener un compañero de vida”

La actriz y animadora de TVN, Yamila Reyna, participó del último episodio del docurreality de Mega, “La Cabaña”, en donde participó junto a su amigo Claudio Olate, y la dupla de Karen Paola y Gianella Marengo.

Alrededor de una fogata, y con la presencia de Karen Doggenweiler, su compañero le preguntó sobre su corazón, y cómo ella ha fallado en sus relaciones de pareja.

“Es mi gran talón de Aquiles, las relaciones de pareja han sido mi gran flanco débil. Mi papá siempre decía ‘esta carrera es muy egoísta’, y yo siempre escogí mi carrera”, partió la comediante.

“Amar a medias no sirve”

Yamila Reyna realizó una autcrítica, y apuntó a dónde esta su falencia en el amor. “Si tengo que hacer mi mea culpa es entregarme sin medida. Mi mamá siempre me dice: ‘no entregues tanto’, pero creo que cuando uno ama... Si no amas con todo para qué vas a amar. Amar a medias no sirve”, continuó la animadora de TVN.

“Creo que el día que sepa amar a medias, para qué voy a estar al lado de esa persona. Si lo amo, lo amo con todo. Creí en mi última relación y en la anterior que era para siempre, que era de verdad. Yo entregué ese amor de verdad, y no tuve la suerte de que fuera recíproco. No sé si lo voy a aprender”, confesó .

Yamila Reyna terminó subrayando la pasión con la que vive su vida y el amor. “Yo quiero vivir mi vida intensamente hasta el final de mis días, aunque me muera mañana, y voy a amar de la misma manera. Yo sueño con tener un compañero de vida, no quiero tener hijos, pero sí quiero un compañero de vida”, cerró.