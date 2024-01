Yuri reveló que en su juventud fue adicta al sexo: “Si Dios no llega a mi vida, me vuelvo ninfómana”

La reconocida cantante mexicana Yuri sorprendió al revelar detalles íntimos de su juventud durante una entrevista con Nayo Escobar en el programa “La historia detrás de la fama” de Youtube. La artista, que regresará a Chile con su “Euforia Tour” el próximo 12 de abril, confesó abiertamente su pasado desenfrenado, marcado por el alcohol, los cigarros y el placer sexual.

Yuri admitió que a partir de los 16 años vivió una vida loca, entregándose a sus deseos sin restricciones. En respuesta a la pregunta sobre sus adicciones juveniles, la cantante afirmó: “Lo mío era el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío y no la droga o la pachanga”. Reveló que su inclinación por las relaciones le llevó a enfrentarse a situaciones riesgosas, como contraer papiloma cervicouterino.

La artista confesó con franqueza: “Casi me mata, porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé”. A pesar de su estilo de vida arriesgado, Yuri reflexionó sobre su suerte al no quedar embarazada, expresando humorísticamente que podría haber tenido “hijos así como un equipo de futbol, de chile, mole y guacamole”.

En un momento revelador, Yuri atribuyó su cambio de rumbo a la intervención divina, afirmando: “Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban”. La cantante recordó también cómo el diablo, en forma de ex parejas, intentó tentarla en un foro de Televisa.

La artista narró con humor sus interacciones con estos ex amores, admitiendo sus debilidades ante las tentaciones. En un tono cómico, describió el encuentro con el último ex, a quien no pudo resistirse, pero aseguró haberse contenido por respeto a su matrimonio.

“Llega el primero y me toqueteaba y me decía: ‘Hola mi amor, estás bien buenota’ y yo solo le decía: ‘No me toques que soy débil’. A la mitad de Televisa, otro, ese llega, me jala y me planta un beso aquí (en la mejilla) y mi cuerpo me decía: ‘ay qué sabroso’ y todo me repapalotea y le decía a dios: ‘Señor no me abandones, porque aquí suelto todo, suelto el calzón y suelto el brasier, y pues me le safo’”, contó la cantante.

“Después llegué a mi casa y le advertí a mi marido, es la última vez que me dejas sola, porque así paso con mis tres exparejas. Yo le cuento todo”, concluyó.

La historia de Yuri deja al descubierto una juventud marcada por la búsqueda desenfrenada del amor y la intensidad, revelando una faceta poco conocida de la artista que ha decidido compartir sus experiencias para inspirar a sus seguidores.